Alman YouTuber Fransizka Niehus, Çanakkale'yi gezdi - Son Dakika
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Alman YouTuber Fransizka Niehus, Çanakkale'yi gezdi

18.03.2022 18:15
Alman YouTuber Fransizka Niehus, Çanakkale'yi gezdi

YouTube kanalında Türkiye'nin 81 ilini dolaşan Almanya doğumlu Franziska Niehus, Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan "Yabancı Gözünden Türkiye'de Yaşamak" programına konuk oldu.

YouTube kanalında Türkiye'nin 81 ilini dolaşan Almanya doğumlu Franziska Niehus, Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan "Yabancı Gözünden Türkiye'de Yaşamak" programına konuk oldu.

Enstitütüden yapılan açıklamaya göre, programın her bölümünde, farklı milletten yabancılar Türkiye'nin farklı yerlerine götürülüyor.

Türk kültürünü ve değerlerini dünyaya tanıtmayı amaçlayan enstitü, program kapsamında gidilen şehrin kültürü, doğası, yemeği ve tarihi ile ilgili çeşitli değerleri ekrana taşıyor.

YouTube'daki "Travelcomic" adlı kanalıyla birçok izleyiciye ulaşan genç Youtuber Niehus, gezdiği, gördüğü yerleri, yolculuklarını ve yaşadıklarını izleyiciyle paylaşıyor. Türkiye'yi keşfetmeye devam eden Niehus, programın dördüncü bölümünde, 18 Mart Özel yayınına konuk oldu.

Niehus, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, tüm dünyaya karşı istiklal mücadelesinin verildiği Gelibolu'yu ziyaret etti.

Gelibolu yarım adasını dolaşırken duygusal anlar yaşayan Niehus, Çanakkale'nin tarihi yerlerini de gezerek izleyicilerine aktardı. Hazırlanan video "https://youtu.be/SV-BVYV2RdM" linkinden izlenebilir.

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Çanakkale, Youtuber, Youtube, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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