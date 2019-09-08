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Alman Yüzme Milli Takımı Erzurum'da kamp yapıyor

1 saat önce

- Alman Yüzme Milli Takımı Erzurum'da kamp yapıyor 14 Alman yüzücü milli takım antrenörü Christian Hirschman yönetiminde Palandöken'de dünya şampiyonasına hazırlanıyorERZURUM - Alman Yüzme Milli Takımı Erzurum'da kamp yapıyor.

- Alman Yüzme Milli Takımı Erzurum'da kamp yapıyor

14 Alman yüzücü milli takım antrenörü Christian Hirschman yönetiminde Palandöken'de dünya şampiyonasına hazırlanıyor

ERZURUM - Alman Yüzme Milli Takımı Erzurum'da kamp yapıyor.

Dünya şampiyonası öncesi hazırlıklarının ilk etabını Antalya Belek'te yapan Almanya Yüzme Milli Takımı ikinci etap kampı için Erzurum'u seçti. Palandöken Kayak Merkezi'nde konaklayan Alman sporcular, havuz çalışmalarını ise Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştiriyor.

Antrenörleri Christian Hirschman yönetiminde Erzurum'da kamp yapan Almanya Milli Takımı'nda 14 sporcu yer alıyor. Havuza fitness salonunda kondisyon çalışması yapan Alman yüzücüler daha sonra olimpik havuzda çalışmalarını devam ettiriyorlar.

Alman Yüzme Milli Takımı Antrenörü Christian Hirschman, Antalya Belek'te yaptıkları kampın ardından Erzurum'da ikinci etap kampı için bulunduklarını belirterek, "Erzurum'da çok iyi şartlarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gerek Palandöken'de konaklama imkanımız gerekse olimpik havuz standartları oldukça yüksek. Mart ayında yeniden Erzurum'da kamp yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Erzurum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:35 Kaynak: İHA
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