Alman yüzücüler çetin kışa rağmen kamp için Erzurum'u tercih etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Alman yüzücüler çetin kışa rağmen kamp için Erzurum'u tercih etti - Son Dakika Spor

Alman yüzücüler çetin kışa rağmen kamp için Erzurum'u tercih etti

6 saat önce

Almanya Yüzme Milli Takımı, uluslararası yarışlar ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na çetin kışın yaşandığı Erzurum'daki olimpik havuzda hazırlanıyor.

Almanya Yüzme Milli Takımı, uluslararası yarışlar ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na çetin kışın yaşandığı Erzurum'daki olimpik havuzda hazırlanıyor.

Yerli spor kulüplerinin bireysel ve takım sporlarında güç depolamak için tercih ettiği Erzurum, yabancı sporcuların da vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor.

Kış aylarında kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı turistleri Palandöken Kayak Merkezi'nde ağırlayan Erzurum, kolay ulaşım, lüks otel ve yüksek rakım avantajıyla yurt dışından sporcuların güç depolama merkezi haline geldi.

Sıcak suyla dolu olimpik havuzda hazırlanıyorlar

Kentin bu güzel imkanlarını fırsat bilen Almanya Yüzme Milli Takımı, uluslararası yarışlar ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olmak için üçüncü kamp döneminde Erzurum'da kulaç atıyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan ve kış mevsiminin yaşanması nedeniyle sıcak suyla doldurulan tesiste kampa giren Alman yüzücüler, 10 sporcusuyla çalışarak müsabakalarda derece almak istiyor.

Almanya Yüzme Milli Takım Antrenörü Christian Hirschmann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü kez Erzurum'a kamp yapmaya geldiklerini söyledi.

Erzurum'u gelişmiş tesisleri ve rahat olması nedeniyle sürekli tercih ettiklerini belirten Hirschmann, "Buradaki tesisler çok gelişmiş ve alışveriş merkezleri var. Bu yüzden her şeye kolayca ulaşabiliyoruz. Avrupa'ya yakın olması nedeniyle Erzurum'u tercih ettik." diye konuştu.

"Erzurum bize Amerika'dan daha yakın"

Kampta 10 sporcuyla çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Hirschmann, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum bize Amerika'dan daha yakın bir yerde ve her şey çok güzel. Bu sebeple burayı tanıtmak istedim. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olduğu için biz sporcular için çok avantajlı oluyor. Bu yüzden burası için makale yazdım. Buraya üçüncü kez geliyorum ve her gelişimde sporcularım daha iyi oluyor. Sporcularımız günden güne güzel sonuçlar veriyor."

Alman yüzücüler çetin kışa rağmen kamp için Erzurum'u tercih etti

Almanya, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:34 Kaynak: AA
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