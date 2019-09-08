Son Dakika Haberleri: Alman yüzücüler Erzurum'da güç depoluyor
Son Dakika Spor Haber

Alman yüzücüler Erzurum'da güç depoluyor

1 saat önce

Almanya Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi.

Alman yüzücüler Erzurum'da güç depoluyor, System.String[]

Almanya Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi.

Gelecek yıl yapılacak organizasyonlar öncesi ilk etap kampını Antalya Belek'te gerçekleştiren milli takım, ikinci etap kamp çalışmaları için yüksek rakımın sporcular üzerindeki olumlu etkisini göz önünde bulundurarak Erzurum'u tercih etti.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde konaklayan 14 yüzücü, havuz çalışmalarını ise Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğüne ait Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştiriyor.

Antrenör Christian Hirschman yönetiminde yoğun tempoda çalışmalarını sürdüren yüzücüler, ayrıca salonda da güç antrenmanları yapıyor.

Almanyalı yüzücüler, Erzurum'dan 27 Eylül'de ayrılacak.

Almanya, Erzurum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli kick boksçunun yan baktın kavgası cinayetle sonuçlandı! Olay kameralara yansıdı
A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, Son dakika: A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa 2.'si oldu Erdoğan, filenin sultanlarını tebrik etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 22:52:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman yüzücüler Erzurum'da güç depoluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]