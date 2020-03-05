Alman yüzücüler, kampın son günü karda kulaç attı - Son Dakika
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Alman yüzücüler, kampın son günü karda kulaç attı

6 saat önce

Erzurum'da kamp yapan Alman Gençler Yüzme Milli Takımı sporcuları, 21 günlük kampı Palandöken'in karlarında kulaç atarak sonlandırdı.

Alman yüzücüler, kampın son günü karda kulaç attı, System.String[]

Erzurum'da kamp yapan Alman Gençler Yüzme Milli Takımı sporcuları, 21 günlük kampı Palandöken'in karlarında kulaç atarak sonlandırdı.

Palandöken ilçesinde, deniz seviyesinden 1850 metre yükseklikteki Tam Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki 3 haftalık kampları sona eren Alman Gençler Milli Takımı, finali karda yaptı. Kaldıkları Palandöken Kayak Merkezi'nin karla kaplı ormanlık alanına çıkan bazı milli yüzücüler, eşofmanlarını çıkarıp, kendilerini kara attı. Sporcular, hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceyi bulduğu kayak merkezinde, tatilcilerin şaşkın bakışları arasında karda kulaç attı. Sporcular, mayolarıyla girdikleri karda, zaman zaman zor anlar yaşasalar da unutulmaz bir gün yaşadı.

Türkiye'ye ilk kez geldiklerini belirten Alman yüzücü milli takım antrenörü Steven Kuruger, Erzurum'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Erzurum'a yüksek irtifa kampı için geldiklerini ifade eden Kuruger, Kaldımız otel ve tesis çok güzel. Fiyatlar uygun. Buraya ilk kez geldik. Çok beğendik. Artık önümüzdeki kampları da burada yapma kararı aldık. Kamp süresince her sporcumuz 130 kilometre kulaç attı. Kampın sonunda takımdaki bazı sporcular böyle bir final yapmaya karar verdi. Kaldığımız otelin önündeki ormanlık alana çıkıp bu kez suda değil, karda kulaç attı. Bu onlar için unutulmaz bir anı oldu diye konuştu.

Üç haftalık kampı, her gün karşılaştıkları karda sonlandırmak istediklerini söyleyen milli takım sporcularından Franzi Heinrich ise, Burası çok güzel. Yemekler bir harika. Herkes sıcak kanlı. Çok kar olmasına rağmen hava sıcacık. Birkaç arkadaş kampın sonunda spor kıyafetlerimizle kara girmeye karar verdik. Kara ilk atladığımızda şok olduk ama sonra alıştık. Başta kasları sertleştirmek olmak üzere karın vücuda birçok yararı var dedi.


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:14 Kaynak: DHA
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