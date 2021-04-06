Alman ZDF kanalı Yunanistan'ın mültecilere karşı yasa dışı uygulamalarını belgeledi - Son Dakika

Alman ZDF kanalı Yunanistan'ın mültecilere karşı yasa dışı uygulamalarını belgeledi

06.04.2021 15:21
Alman ZDF kanalı Yunanistan'ın mültecilere karşı yasa dışı uygulamalarını belgeledi, System.String[]

Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF, Yunan sahil güvenlik botunun yasa dışı şekilde mültecileri engellemesini görüntüledi.

Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF, Yunan sahil güvenlik botunun yasa dışı şekilde mültecileri engellemesini görüntüledi.

ZDF ekibi Yunan Midilli Adası arasındaki deniz koridorunu denetleyen Türk Sahil Güvenlik ekiplerine eşlik ederek Yunanistan'ın mültecileri geri ittiği yasa dışı uygulamayı belgeledi.

Midilli açıklarındaki Yunan kara suları sınırında AB Sınır Güvenlik Ajansına (Frontex) bağlı bir botun yanına gelen iki Yunan sahil güvenlik botunun sığınmacıların lastik botunu hareketsiz hale getirdiği görülüyor.

Yunanistan'ı geri itmesinin ardından Türkiye tarafından kurtarılan Yusuf Ali adlı Filistinli mülteci ZDF muhabirine Yunan polisinin acımasız müdahalesine dikkati çekerek, "Bizlere yumruk ve sopalarla vurdular. Bizi batırmak istediler. 'Defolun Türkiye'ye geri dönün' diye bağırdılar." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde görüşüne yer verilen diğer bir mülteci kadın ise "Bundan birkaç gün önce karşıdaki Yunan adasına geçmeyi başardım. Ancak orada bizi çocuklarla birlikte lastik bir bota yerleştirdiler ve ters istikamette yeniden denize saldılar." diyerek Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamasını eleştirdi.

Alman muhabir ayrıca mülteci botlarının Yunanistan tarafından Türk kara sularına yönlendirilmesinin ardından şişme bottaki mültecilerin Türk Sahil Güvenlik görevlileri tarafından kıyıya alınabildiğine dikkati çekerek, "Bu arada Frontex bütçesinin 1,6 milyar avroya yükseltilmesi planlanıyor. Avrupa kaleyi sağlamlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Frontex soruşturmaların odağında

Brüksel merkezli "EU Observer" internet sitesi, Frontex'ten temin ettiği belgelerle Atina yönetiminin, Yunan Sahil Güvenliğine sığınmacıları Türk kara sularına geri itme yönünde talimat verdiğini ortaya koymuştu.

Almanya'nın Der Spiegel dergisinin araştırmasında da Yunan sınır muhafızlarının, mültecileri Yunanistan'a ulaşmamaları için açık denize geri ittikleri ve Frontex'in de uluslararası hukuka aykırı bu operasyonlarda yer aldığı ifade edilmişti.

Frontex tarafından kullanılan bir uçağın mültecileri durdurduğu, uçaktaki kamera görüntülerinin Varşova'daki Frontex Genel Merkezine canlı olarak aktarıldığı ancak Frontex'in söz konusu bölgeye mültecilerin kurtarılması için yardım göndermediği belirtilmişti.

Spiegel'in ve başka medya kuruluşlarının zorla geri göndermelerin birçoğunu tam olarak belgelemiş olmasına rağmen Yunan hükümeti, mültecilerin Türkiye'ye zorla geri gönderildiğini reddediyor.

Uluslararası medyada Yunanistan'ın kendi kara sularında bulunan sığınmacıları Türkiye'ye geri ittiği yönünde çıkan haberlerin ardından AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) ve AB Ombudsman Kurumu da Frontex hakkında soruşturma başlatmıştı.

AB Komisyonunun ajanstan sorumlu üyesi Ylva Johansson da Frontex yönetimini kasımda acil toplantıya çağırmıştı.

Frontex Direktörü Fabrice Leggeri ise kurumunun Yunanistan'ın mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiği yönündeki iddiaları reddetmişti.

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Yunan, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman ZDF kanalı Yunanistan'ın mültecilere karşı yasa dışı uygulamalarını belgeledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Acun Ilıcalı, arkadaşı Emre Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı, zor şartlara rağmen Fener maçını seyretti Acun Ilıcalı, arkadaşı Emre Belözoğlu'nu yalnız bırakmadı, zor şartlara rağmen Fener maçını seyretti Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oltaya takılan ceset, 3 gündür kayıp olan kişiye ait çıktı Oltaya takılan ceset, 3 gündür kayıp olan kişiye ait çıktı Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı         
15:50
Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir         
15:31
Kamyonet takla attı, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 4 yaralı Kamyonet takla attı, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 4 yaralı         
15:22
Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı         
15:04
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
'Herkes kendi kaderini yaşar' paylaşımı yaptıktan sonra göl kenarında kayboldu 'Herkes kendi kaderini yaşar' paylaşımı yaptıktan sonra göl kenarında kayboldu         
14:38
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, "Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür" demiş         
12:17
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 16:13:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alman ZDF kanalı Yunanistan'ın mültecilere karşı yasa dışı uygulamalarını belgeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei