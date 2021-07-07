Üye Girişi
Alman ZDF: Türkiye'nin Otomobili, Volkswagen'e rakip mi? - Son Dakika

Alman ZDF: Türkiye'nin Otomobili, Volkswagen'e rakip mi?

07.07.2021 12:54
Alman ZDF: Türkiye'nin Otomobili, Volkswagen'e rakip mi?, System.String[]

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği elektrikli otomobillere Alman basınında geniş yer verildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği elektrikli otomobillere Alman basınında geniş yer verildi.

Alman Televizyon Kanalı ZDF, "Türkiye'nin Otomobili, Tesla ve Volkswagen'e rakip mi?" başlığıyla verdiği haberde, Türkiye'nin gücünü birleştirerek iddialı bir hedefe doğru ilerlediğine dikkati çekerken Türk üretimi elektrikli SUV modelinin gelecek yılın sonunda banttan ineceğine vurgu yaptı.

Haberde, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın, "Sadece araba yapmıyoruz. Akıllı bir cihaz yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

Karakaş'ın "Yalnızca elektrikle çalışan değil, aynı zamanda evdeki akıllı telefonlardan akıllı kahve makinelerine kadar bir uygulama aracılığıyla diğer bileşenlerle dijital olarak ağa bağlanabilen bir otomobilin prototipini gururla sundukları" şeklindeki sözlerine yer verilen haberde teknolojik olarak güncel bir ürünle ulusal ve uluslararası pazarın fethedilmek istendiğine vurgu yapıldı.

Otomobilin projesinde tüketicilerin istek ve beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığının hatırlatıldığı haberde, TOGG'un e-mobil pazarında bir devrim vadettiği, segmentindeki pazar payında da önemli bir rakip olarak ortaya çıkacağına dikkat çekildi

Haberde, Türkiye'nin üretim ve proje için çok uygun bir yer olduğu kaydedilirken "Ülkenin 1960'lardan beri otomobil üretim tecrübesi var. Özellikle Almanya'dan birçok üretici, Avrupa ve Asya arasındaki kesişim noktasında üretim yapıyor... Daha birkaç gün önce Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olmasını isteme hedefini doğrulamıştı." yorumu yapıldı

Türkiye'nin otomotiv ihraç merkezi olduğu belirtilen haberde, Türkiye'de üretilen araçların yüzde 80'inin yurt dışına teslim edildiği, Türkiye'de iyi eğitilmiş kalifiye elemanların bulunduğu, işçilik maliyetlerinin de düşük olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin 2022 yılına kadar kendi elektrikli otomobilini yapacağını duyurduğun hatırlatıldığı haberde " Daha birkaç gün önce Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olmasını isteğini teyit etti." ifadesi de yer aldı.

Haberde, Karakaş'ın 27 yıl boyunca Alman otomotiv tedarikçisi Bosch için çalıştığına ve Türkiye'ye dönmeden önce Alman şirketin toptan satış bölümünün başında olduğu bilgisi yer aldı.

Mercedes ve Volkswagen modelleri için tasarımlar yapan Murat Günak'ın da baş tasarımcı olarak işe alındığına dikkati çekildi.

Karakaş'ın, "Ben mühendisim. Sıfırdan bir şeyler yapmak her zaman hayalimdi." değerlendirmesinde bulunduğu belirtilen haberde, Karakaş'ın bu hayalini Türkiye'de gerçekleştirmek istediğine yer verildi.

Ekibin yüksek motivasyonla çalıştığını belirten Karakaş, "Her taraftan destek alıyoruz. Sadece yatırımcılardan değil, devletten ve Türk basınından da destek alıyoruz" ifadesini kullandığını aktarıldı.

Haberde, iki yıl sonra modern Türkiye'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlanacağına işaret edilerek. "O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan gücünün zirvesinde kendisini göstermek istiyor. Türkiye'de üretilen elektrikli otomobil bunun için güzel bir örnek olabilir" değerlendirmesi yapıldı.

"Business Insider" adlı internet sayfası da haberinde, "Business Insider Türkiye'nin Silikon Vadisi'ni ziyaret etti: TOGG patronu Karakaş, Erdoğan'ın elektrikli-otomobil hayali üzerinde böyle çalışıyor" başlığını kullandı.

Karakaş'ın Türkiye'nin 60 yıllık otomotiv deneyimini bir "mobilite ekosistemine" dönüştürmek istediğine yer verildi. TOGG'un da tanıtıldığı haberde, ilk Türk elektrikli otomobilini piyasaya sürmek için Türkiye'de altı şirketin güçlerini birleştirdiği, şu anda 400 mühendis çalıştığını ve projeye 3,3 milyar avro yatırım yapmak istendiği kaydedildi.

Volkswagen, Türkiye, Alman, TOGG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman ZDF: Türkiye'nin Otomobili, Volkswagen'e rakip mi? - Son Dakika


Son Dakika

Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi 19:08 Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi 18:08 İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı 17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor 17:26 Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü 17:19 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi 17:10 Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi
Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz 16:33 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 15:38 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor         
19:14
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı 511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı         
17:54
4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı         
17:41
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı         
17:24
Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak         
17:13
Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı         
17:05
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu         
15:13
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap         
14:12
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 19:28:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alman ZDF: Türkiye'nin Otomobili, Volkswagen'e rakip mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement