Alman ZEW Beklenti Endeksi kasımda tahmini aştı - Son Dakika

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da ekonomide toparlanmanın yeniden ivme kazanacağı ve enflasyonun düşeceği beklentisiyle kasımda geçen aya göre 9,4 puan artarak 31,7 puana yükseldi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ekonomide toparlamanın yeniden ivme kazanacağına yönelik iyimserlikle bu ay ekime kıyasla 9,4 puan arttı.

Ekimde 22,3 puan olan endeks, bu ay 31,7 puan seviyesine yükseldi.

Endekse ilişkin piyasa beklentisi, kasımda 19 puana gerilemesi yönündeydi.

Almanya'da martta Mevcut Durum Endeksi ise ekim ayına kıyasla 9,1 puan azalarak 12,5 puana geriledi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, " Mali piyasa uzmanları önümüzdeki altı ay için daha iyimser. Uzmanlar, 2022'nin ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin yeniden ivme kazanmasını ve enflasyonun hem Almanya'da hem de Avro bölgesinde gerilemesini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri de arttı.

Söz konusu gösterge, kasımda ekime göre 4,9 puan artarak 25,9 puana yükseldi.