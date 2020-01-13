Almanca dijital haber platformu TRT Deutsch test yayınında - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Almanca dijital haber platformu TRT Deutsch test yayınında - Son Dakika

Almanca dijital haber platformu TRT Deutsch test yayınında

6 saat önce

Almanca dijital haber platformu TRT Deutsch, test yayınına başladı.

Almanca dijital haber platformu TRT Deutsch test yayınında, System.String[]

Almanca dijital haber platformu TRT Deutsch, test yayınına başladı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan (TRT) yapılan açıklamaya göre, merkezi başkent Berlin'de olan TRT Deutsch, başta Almanya olmak üzere Almancanın hakim olduğu ülkelerde tercih edilen, güvenilir ve referans gösterilen bir haber kaynağı olmayı hedefliyor.

Gündemdeki olayları farklı bir perspektiften sunarak madalyonun diğer yüzünü de gösteren haber platformu olacak TRT Deutsch, Batı medyasında kamuoyuna yeteri kadar anlatılmayan birçok konuyu masaya yatıracak, açıklayıcı yayınlarıyla ön yargıları giderecek.

Avrupa'da artan aşırı sağcılık ve İslamofobi'nin karşısında yayınlarıyla duracak kanalın hedef kitlesi, Almanca haber tüketen, üreten kişi ve kurumlar olacak.

"Türk diasporasının sesi olacak"

Platform, Türk diasporasının yanı sıra Alman medyasında yeterince temsil edilmeyen, sesini duyuramayan, etnik kökeninden veya sosyoekonomik durumundan dolayı ayrımcılığa uğrayan Almanların da sesi olacak.

Merkezi Berlin'de bulunan platform tarafından "www.trtdeutsch.com" internet sitesinin yanı sıra sosyal medyada da yayın yapılacak.

Ayrıca platform haber içeriği olarak dijital formatta özgün video, röportaj, kısa belgesel, görsel ve yazılı haberlerle okuyucu ve izleyicilere ulaşacak.

Türkiye, Berlin, TV, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haluk Levent, söz verdiği kas hastası Gökdeniz'e evinde konser verdi
Türkiye'nin ilk ruhsatlı kadın çilingiri 30 yıldır müşterilerini şaşırtıyor Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı

Son Dakika Haberleri
21:58 İran: "Terörist Trump'ın yakasını bırakmayacağız" - Son Dakika Haber
21:56 Çavuşoğlu ve Lavrov ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika Haber
21:56 Ankara'daki tren kazası davasında 2 sanığa tahliye kararı - Son Dakika Haber
21:48 Irak'ta 2 asker şehit oldu - Son Dakika Haber
21:47 Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana... - Son Dakika Haber
20:54 Kraliçe 2. Elizabeth'ten Prens Harry ile Meghan'ın Kraliyet ailesinden ayrılma kararına destek geldi - Son Dakika Haber
20:50 2020 Oscar adayları belli oldu! Joker, 11 dalda aday gösterildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 22:07:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanca dijital haber platformu TRT Deutsch test yayınında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]