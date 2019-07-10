Almanca eğitim veren meslek yüksekokulu açılıyor

YEDİTEPE Üniversitesi, Türkiye'de ilk defa Almanca eğitim veren bir meslek yüksekokulu açtığını duyurdu. 216 kişilik kontenjanı olan yüksekokulda, öğrenciler eğitimlerinin bir döneminde Almanya'ya giderek mesleki işyeri uygulaması yapabilecek.

Önümüzdeki akademik yılda eğitime başlayacak olan Almanca eğitim veren Meslek Yüksekokulu'nu açan Yeditepe Üniversitesi, yüksekokulda eğitim alacak öğrenciler için eğitim amaçlı faaliyet gösteren Alman F+U Eğitim Kurumları'yla da işbirliği yaptı. 'Elektronik Teknolojisi', 'İnternet Ağ ve Teknolojileri', 'Mekatronik' ve 'Otomotiv Teknolojisi' bölümlerinden oluşan meslek yüksekokuluna önümüzdeki yıl, 20'si tam, 196'sı yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 216 öğrenci alınmasına karar verildi.

İMZALAR ATILDI

Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve F+U Eğitim Kurumları Kurucu Başkanı Hans-Dieter Sauer, işbirliği anlaşmasını Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda imzaladı.

Toplantıya ayrıca Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkanı Bedrettin Dalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sermin Örnektekin, Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şule Aydeniz, F+U Eğitim Kurumları Başkan Yardımcısı Herbert Schlager, Proje Yöneticisi Yakup Dıvrak ve F+U Eğitim Kurumları'na bağlı Internationale Berufsakademie (IBA) Üniversitesi Berlin Koordinatörü Suzan Edebali katıldı.

ALMANYA'DA EĞİTİME DEVAM ETME OLANAĞI

2019-2020 akademik yılında eğitim vermeye başlayacak olan bölümlerin her birine 5'i tam burslu, 49'u yüzde 50 burslu olmak üzere 54'er öğrenci alınacak. Meslek Yüksekokulu'na böylece toplamda 216 öğrenci alınmış olacak.

Bu bölümlerde eğitim gören öğrenciler, ilk yıl Almanca hazırlık eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nin Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşimi'nde alacak. İkinci yıl ve üçüncü yılın ilk döneminde, üniversitenin İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yerleşkesinde yoğun uygulamalı eğitimden geçecek.

İki kurum arasında yapılan işbirliği anlaşmasına göre öğrenciler, üçüncü yılın son döneminde ise F+U Eğitim Kurumları'nın anlaşmalı olduğu, Almanya'daki bin 800 firmadan birinde mesleki işyeri uygulaması şeklinde eğitim alacak.

Mesleki işyeri uygulaması yaptıkları firmada, başarılı olmaları durumunda, bu firmanın referansı ile Almanya'da kalarak çalışma olanağına kavuşacak olan öğrenciler, isterlerse F+U Eğitim Kurumları'na bağlı Almanya'daki IBA Üniversitesi'nin mühendislik bölümlerinde lisans eğitimine devam edebilecek.

Eğitimleri sırasında her biri Alman ekolünden yetişmiş Türk akademisyenlerden ders alacak olan öğrencilerin derslerine, hazırlık döneminde yoğun olmak üzere eğitimleri boyunca Alman akademisyenler de girecek. İşbirliği anlaşması kapsamında ayrıca akademisyen değişimi de yapılabilecek.

- İstanbul