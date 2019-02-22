Almanca Öğretmeni Kendini Asarak İntihar Etti
1 saat önce
Kayseri'de Almanca öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişi kendini asarak intihar etti.
Kayseri
'de Almanca öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişi kendini asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan
ilçesine bağlı Höbek Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hakkı Altop Anadolu Lisesi
'ne bir ay önce Almanca öğretmeni olarak atanan 41 yaşındaki M.G.'nin kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.
Kayınpederine ait bağ evindeki kamelyada yakınları tarafından bulunan M.G.'nin intiharı ile ilgili olarak jandarma ekipleri detaylı inceleme başlattı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:55 Kaynak: İHA
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