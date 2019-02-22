Son Dakika Haberleri: Almanca Öğretmeni Kendini Asarak İntihar Etti

Almanca Öğretmeni Kendini Asarak İntihar Etti

1 saat önce

Kayseri'de Almanca öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişi kendini asarak intihar etti.

Almanca Öğretmeni Kendini Asarak İntihar Etti, System.String[]
Kayseri'de Almanca öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişi kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Höbek Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hakkı Altop Anadolu Lisesi'ne bir ay önce Almanca öğretmeni olarak atanan 41 yaşındaki M.G.'nin kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.

Kayınpederine ait bağ evindeki kamelyada yakınları tarafından bulunan M.G.'nin intiharı ile ilgili olarak jandarma ekipleri detaylı inceleme başlattı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:55 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı

Denizli'de Demir Korkuluklara Bağlı Erkek Cesedi Bulundu Sürücünün Kontrolünden Çıkan TIR İkiye Bölündü! Şoför Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:45:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanca Öğretmeni Kendini Asarak İntihar Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]