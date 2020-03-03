Almanlar 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Almanlar 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi

Almanlar 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı

12 dakika önce

Geçen yıl Almanya'da insanlar 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı.

Almanlar 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı, System.String[]

Geçen yıl Almanya'da insanlar 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı.

Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:09 
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