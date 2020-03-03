Son Dakika › Ekonomi › Almanlar 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi
Almanlar 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı
12 dakika önce
Geçen yıl Almanya'da insanlar 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı.
Geçen yıl Almanya'da insanlar 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:09
Son Dakika Trabzon'a 3 yıl aradan sonra bu yıl kruvaziyer gemisi gelecek Akdeniz'in meyve ve sebze ihracatı Şubat'ta 107 milyon doları geçti BMW, koronavirüs nedeniyle 150 çalışanını karantinaya aldı İBB'den İstanbullulara iki yeni hizmet: Halk Market ve Halk Lokantaları açılacak