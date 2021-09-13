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Almanlar, Beşiktaş'ın 3 futbolcusundan çok çekiniyor - Son Dakika

Almanlar, Beşiktaş'ın 3 futbolcusundan çok çekiniyor

13.09.2021 16:43
Almanlar, Beşiktaş'ın 3 futbolcusundan çok çekiniyor, System.String[]

Türk Milli Takımı'nın uzun yıllar formasını giyen Almanya doğumlu eski futbolcu Yıldıray Baştürk, Dortmund-Beşiktaş karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu. Baştürk, "Batshuayi, Ghezzal ve Pjanic'ten çekiniyorlar. Alman basınında böyle bir yaklaşım var" dedi.

Yıldıray Baştürk, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Beşiktaş- Dortmund karşılaşması öncesi görüşlerini Duhuliye'ye anlattı.

İşte Baştürk'ün açıklamaları:

"BU MAÇ ORTADA"

Dortmund, Almanya'nın Bayern Münih'ten sonra gelen en önemli futbol takımı yıllardır. Şampiyonlar Ligi'nde de tecrübesi olan bir takım. Favori Dortmund gibi görünse de Beşiktaş da bu sene çok iyi bir kadro kurdu. Sergen hocayla da iyi bir hava yakalandı. O yüzden maçın İstanbul'da olması nedeniyle ortada diye düşünüyorum.

"BATSHUAYİ, GHEZZAL VE PJANİC"

Az önce de söylediğim gibi; iyi isimler alındı, iyi bir kadro kuruldu. 2 senedir istikrarlı bir şekilde üstüne koyarak devam edildiğini görüyor Alman basını da. Bu seneki transferler; özellikle Batshuayi ve Pjanic ön planda tutuluyor. Ghezzal de çekindikleri futbolculardan birisi. Böyle bir yaklaşım var Alman basınında.

"ÇOK GOL ATABİLEN BİR TAKIM"

"Bildiğiniz üzere Dortmund, Bundesliga'ya çok gol yiyerek başladı. Oturmamış bir defansları var. Hummels'in bu hafta daha yeni takıma dahil olması, onun dışında Emre Can'ın olmaması... Ama çok gol atabilen bir takım. Bence Beşiktaş, hücum hattında çok iyi isimlere sahip olduğu için Sergen hoca da ofansif futbol oynatacağı için gol atma şansı kesinlikle var. Ama diğer yandan tabii ki Dortmund'un çok gol yemesi bir yana, Haaland'la inanılmaz bir forvet hatları var. Bunun yanında Reus ve Bellingham çok formda olan futbolcular. Bunlara önlem alınabilirse Beşiktaş'ın gol atma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum."

Almanlar, Beşiktaş'ın 3 futbolcusundan çok çekiniyor

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Son Dakika Spor Almanlar, Beşiktaş'ın 3 futbolcusundan çok çekiniyor - Son Dakika Spor


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