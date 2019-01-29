Son Dakika Haberleri: Almanlar En Çok Kalp Krizinden Ölüyor, İkinci Sırada Kanser Var!

Almanlar En Çok Kalp Krizinden Ölüyor, İkinci Sırada Kanser Var!

1 saat önce

KONUYLA ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn "Kanser ile mücadele günümüzde sağlık politikalarımızın en önemli noktası. Tüm ulusal gücümüzle bunun üstesinden gelmemiz gerek. Daha iyi araştırmalar yapmalıyız ki kanseri yenebilelim.

Almanlar En Çok Kalp Krizinden Ölüyor, İkinci Sırada Kanser Var!, System.String[]
KONUYLA ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn "Kanser ile mücadele günümüzde sağlık politikalarımızın en önemli noktası. Tüm ulusal gücümüzle bunun üstesinden gelmemiz gerek. Daha iyi araştırmalar yapmalıyız ki kanseri yenebilelim. Yapılacak araştırmaların sonuçlarını hastalığa karşı kullanmalıyız. Erken teşhisi kolaylaştıracak araştırmalar da yapılmalı" dedi.

ÇARE ARAŞTIRMALARDA

Basın toplantısında yapılacak araştırmaların önemine değinen Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek ise "Kansere ancak araştırmalar yoluyla çare bulabiliriz. Önleyici araştırmalar kanserin teşhisi ve tedavisi için önemli. Benim için önemli olan yapılan araştırmaların hastaların ve yakınlarının isteklerini karşılayacak olması. Önümüzdeki 10 yılda yapılacak araştırmaları, yurttaşlarımızın katılımı ve desteğiyle gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

ALMANYA'DA HER İKİ KİŞİDEN BİRİ

Almanya'da kanser hastalığıyla ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarına göre her iki kişiden biri hayatı boyunca kanserle tanışıyor. 1970'li yıllara göre günümüzde kansere yakalanma oranı iki katına çıktı. Sadece yaşlılar değil, gençler de yakalanabiliyor. Erkekler en çok prostat, akciğer ve bağırsak, kadınlar en çok göğüs, bağırsak ve akciğer kanserine yakalanıyor. Yılda ortalama 165 bin kişi kansere yakalanıyor. Bunlar arasında hiç sigara içmeyen ve çok az alkol alanların oranı da oldukça yüksek. Kansere yol açan faktörler arasında sigara en önemli neden. Yılda ortalama 40 bin kanser vakası erken teşhis sayesinde tedavi edilebiliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:57 

fahrettin koca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu Günlük Kiralık Dairedeki Cinayette Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı

Motorlu Taşıtlar Vergisinin İlk Taksit Ödemesi 31 Ocak'ta Sona Erecek Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, PFDK'ya Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 18:07:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanlar En Çok Kalp Krizinden Ölüyor, İkinci Sırada Kanser Var!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]