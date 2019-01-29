Almanlar En Çok Kalp Krizinden Ölüyor, İkinci Sırada Kanser Var!
1 saat önce
KONUYLA ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn "Kanser ile mücadele günümüzde sağlık politikalarımızın en önemli noktası. Tüm ulusal gücümüzle bunun üstesinden gelmemiz gerek. Daha iyi araştırmalar yapmalıyız ki kanseri yenebilelim.
KONUYLA ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn "Kanser ile mücadele günümüzde sağlık politikalarımızın en önemli noktası. Tüm ulusal gücümüzle bunun üstesinden gelmemiz gerek. Daha iyi araştırmalar yapmalıyız ki kanseri yenebilelim. Yapılacak araştırmaların sonuçlarını hastalığa karşı kullanmalıyız. Erken teşhisi kolaylaştıracak araştırmalar da yapılmalı" dedi.
ÇARE ARAŞTIRMALARDA
Basın toplantısında yapılacak araştırmaların önemine değinen Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek ise "Kansere ancak araştırmalar yoluyla çare bulabiliriz. Önleyici araştırmalar kanserin teşhisi ve tedavisi için önemli. Benim için önemli olan yapılan araştırmaların hastaların ve yakınlarının isteklerini karşılayacak olması. Önümüzdeki 10 yılda yapılacak araştırmaları, yurttaşlarımızın katılımı ve desteğiyle gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
ALMANYA'DA HER İKİ KİŞİDEN BİRİ Almanya
'da kanser hastalığıyla ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarına göre her iki kişiden biri hayatı boyunca kanserle tanışıyor. 1970'li yıllara göre günümüzde kansere yakalanma oranı iki katına çıktı. Sadece yaşlılar değil, gençler de yakalanabiliyor. Erkekler en çok prostat, akciğer ve bağırsak, kadınlar en çok göğüs, bağırsak ve akciğer kanserine yakalanıyor. Yılda ortalama 165 bin kişi kansere yakalanıyor. Bunlar arasında hiç sigara içmeyen ve çok az alkol alanların oranı da oldukça yüksek. Kansere yol açan faktörler arasında sigara en önemli neden. Yılda ortalama 40 bin kanser vakası erken teşhis sayesinde tedavi edilebiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:57
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