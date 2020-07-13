Almanlar Fenerbahçe'nin transferini duyurdu! Emmanuel Iyoha sürprizi...

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kanat ve forvet bölgelerini de güçlendirmek isteyen sarı lacivertli kulüp için Alman basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'un Nijerya asıllı Alman forveti Emmanuel Iyoha ile Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcu için ilk girişimlerde bulunduğu ve futbolcuyu kiralamak için Fortuna Düsseldorf ile görüşme halinde olduğu kaydedildi.

3 YILDIR KİRALANIYOR

Hem sol kanat hem de forvet pozisyonlarında oynayabilen Emmanuel Iyoha, 3 yıldır Fortuna Düsseldorf tarafından Bundesliga 2 takımlarına kiralanıyordu. 1.91'lik boyuyla dikkat çeken Iyoha, geçen sezon Holstein Kiel takımında kiralık olarak forma giymiş ve 29 lig maçında 9 gol atmıştı.

KAAN VE KENAN İÇİN DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf ile aynı zamanda Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için de görüşmelerini sürdürüyor.