Almanlar Fenerbahçe'nin transferini duyurdu! Emmanuel Iyoha sürprizi... - Son Dakika

Almanlar Fenerbahçe'nin transferini duyurdu! Emmanuel Iyoha sürprizi...

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kanat ve forvet bölgelerini de güçlendirmek isteyen sarı lacivertli kulüp için Alman basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı

Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'un Nijerya asıllı Alman forveti Emmanuel Iyoha ile Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcu için ilk girişimlerde bulunduğu ve futbolcuyu kiralamak için Fortuna Düsseldorf ile görüşme halinde olduğu kaydedildi.

3 YILDIR KİRALANIYOR

Hem sol kanat hem de forvet pozisyonlarında oynayabilen Emmanuel Iyoha, 3 yıldır Fortuna Düsseldorf tarafından Bundesliga 2 takımlarına kiralanıyordu. 1.91'lik boyuyla dikkat çeken Iyoha, geçen sezon Holstein Kiel takımında kiralık olarak forma giymiş ve 29 lig maçında 9 gol atmıştı.

KAAN VE KENAN İÇİN DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf ile aynı zamanda Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için de görüşmelerini sürdürüyor.

Fortuna Düsseldorf, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:06 

Son Dakika Spor Almanlar Fenerbahçe'nin transferini duyurdu! Emmanuel Iyoha sürprizi... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:35 Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:55 Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar 13:27 Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı 13:25 Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı
15:35
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
15:18
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
15:07
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
15:03
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
14:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 17:22:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanlar Fenerbahçe'nin transferini duyurdu! Emmanuel Iyoha sürprizi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]