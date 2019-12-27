Almanlar havai fişeklerin yasaklanmasını istiyor - Son Dakika
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Almanlar havai fişeklerin yasaklanmasını istiyor

6 saat önce

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, Almanların yüzde 57'si havai fişeklerin yasaklanmasını istiyor.

Almanlar havai fişeklerin yasaklanmasını istiyor, System.String[]

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, Almanların yüzde 57'si havai fişeklerin yasaklanmasını istiyor.

Almanya'da bulunan Piyasa Araştırma Kuruluşu Yougov tarafından yapılan araştırmaya göre Alman halkının yüzde 57'sinin havai fişeklerin yasaklanmasını istiyor. Alman halkı ayrıca havai fişeklerin çevre ve ses kirliliği kadar can ve mal güvenliğini de tehdit ettiğini de savundu. Buna karşın Yougov'un anketine katılanların yüzde 36'sının havai fişeklerin yasaklanmaması yönünde görüş belirtirken yüzde 7'si ise kararsız olduğu açıklandı. Uzmanlar havai fişeklerin verdiği zararlarla ilgili olarak, havai fişek türlerinin bazılarının yapımında fare zehrinde bulunan baryumun da kullanıldığını, nitrat ve odun karışımıyla yaydığı kimyasal içerikli tozların kanserojen etkisi olduğuna vurgu yaptılar. ve bu tür kanserojen etkisi bulunan kimyasal içerikli tozların insan sağlığına zararlı olup; işitme kaybına yol açabileceğini, gürültü ve hava kirliliği meydana getirmesi nedeniyle de kültürel ve tarihi eserlere de zarar verdiğini belirttiler.

Hindistan'da "Işık Bayramı" olarak da bilinen "Diwali Festivali" öncesinde başkent Yeni Delhi'de hava kirliliğini önlemek için havai fişek satışına yasak getirilmişti. Bu duruma benzer olarak Çin'in başkenti Pekin'de de hava kirliliğinden dolayı havai fişek kullanılması yasaklanmıştı.

(Mehmet Koca/İHA)

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
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