Son Dakika Haberleri: Almanlar hiç bu kadar zengin olmadı
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Almanlar hiç bu kadar zengin olmadı

8 dakika önce

ALMANLAR servet artışında rekora koştu.

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ALMANLAR servet artışında rekora koştu. Yılın ilk çeyreğinde Almanların sermayesi 153 milyar Euro artarak, 6.17 trilyon Euro'ya ulaştı. Alman Merkez Bankası, Almanların ocak ayından mart ayına kadar 87 milyar Euro para biriktirdiğini açıkladı. Borsadaki kazanç da 66 milyar Euro artınca 6.17 trilyon Euro ile rekor kırıldı.

KİŞİ BAŞINA 74 BİN EURO DÜŞÜYOR

Alman Merkez Bankası'nın raporuna göre Almanlar nakit ve risksiz yatırımları tercih ediyor. Tasarruflarının büyük kısmını bankadaki ciro hesabı ve günlük hesabına yatırıyor. Sermayenin yüzde 40'ı faiz getirmeyen hesaplarda yatıyor. Kişi başına 74 bin Euro sermaye miktarına sahip Almanlar, sermayesinin sadece yüzde 5'ini borsada değerlendiriyor. Almanların toplam kredi borcu ise 1.8 trilyon Euro. Borçlanma 17 milyar Euro civarında ancak borçlanma oranı sermaye biriktirme oranından daha yavaş. En çok yatırım ise emlak alanında.
Alman Merkez Bankası, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:12 
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