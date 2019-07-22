Almanlar kiliselerden uzaklaşıyor: Bir yıl içinde 436 bin kişi üyelikten çıktı

ALMANYA Piskoposlar Konferansı, geçen yıl 216 bin kişinin Katolik Kilisesi'nden, Protestan Kilisesi'nden de aynı dönemde 220 bin kişinin ayrıldığını duyurdu.

ALMANYA Piskoposlar Konferansı, geçen yıl 216 bin kişinin Katolik Kilisesi'nden, Protestan Kilisesi'nden de aynı dönemde 220 bin kişinin ayrıldığını duyurdu. Böylece geçen yıl kilise üyeliğinden ayrılanların toplamı 436 bini buldu. Ülkede yaklaşık 23 milyon Katolik, 21 milyon da Protestan bulunuyor.



BİR ÜYE BİLE AYRILSA ACI ÇEKİYORUZ



Piskoposlar Konferansı Genel Sekreteri Hans Langendörfe, durumun endişe verici olduğunu vurguladı. Protestan Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Heinrich Bedford-Strohm da bir üyenin dahi ayrılmasının kendilerine acı verdiğini kaydetti. Kiliselerden ayrılmaya sebep olarak son dönemlerde taciz olaylarının artması, ilgili kişilerin yeterince cezalandırılmaması, kilise vergisi ödeme zorunluluğu ve diğer şahsi sebeplerin etkili olduğu ifade ediliyor.

Haber Yayın Tarihi:

YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Münbiç uyarısı: Tehdit devam ederse operasyona başlarız

Bingöl'de mavi ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump-Erdoğan arasında gizli anlaşma var" iddiasına yanıt verdi