Son Dakika Haberleri: Almanlar kiliselerden uzaklaşıyor: Bir yıl içinde 436 bin kişi üyelikten çıktı
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Almanlar kiliselerden uzaklaşıyor: Bir yıl içinde 436 bin kişi üyelikten çıktı

40 dakika önce

ALMANYA Piskoposlar Konferansı, geçen yıl 216 bin kişinin Katolik Kilisesi'nden, Protestan Kilisesi'nden de aynı dönemde 220 bin kişinin ayrıldığını duyurdu.

Almanlar kiliselerden uzaklaşıyor: Bir yıl içinde 436 bin kişi üyelikten çıktı, System.String[]
ALMANYA Piskoposlar Konferansı, geçen yıl 216 bin kişinin Katolik Kilisesi'nden, Protestan Kilisesi'nden de aynı dönemde 220 bin kişinin ayrıldığını duyurdu. Böylece geçen yıl kilise üyeliğinden ayrılanların toplamı 436 bini buldu. Ülkede yaklaşık 23 milyon Katolik, 21 milyon da Protestan bulunuyor.

BİR ÜYE BİLE AYRILSA ACI ÇEKİYORUZ

Piskoposlar Konferansı Genel Sekreteri Hans Langendörfe, durumun endişe verici olduğunu vurguladı. Protestan Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Heinrich Bedford-Strohm da bir üyenin dahi ayrılmasının kendilerine acı verdiğini kaydetti. Kiliselerden ayrılmaya sebep olarak son dönemlerde taciz olaylarının artması, ilgili kişilerin yeterince cezalandırılmaması, kilise vergisi ödeme zorunluluğu ve diğer şahsi sebeplerin etkili olduğu ifade ediliyor.
Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:27 
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