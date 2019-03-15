Son Dakika Haberleri: Almanlar Kişi Başı 9 Kilo Çikolata Yedi

Almanlar Kişi Başı 9 Kilo Çikolata Yedi

25 dakika önce

BUNA göre Almanya'da her bir birey 2018 yılında ortalama 9 kilo çikolata yedi.

Almanlar Kişi Başı 9 Kilo Çikolata Yedi, System.String[]
BUNA göre Almanya'da her bir birey 2018 yılında ortalama 9 kilo çikolata yedi. Kişi başına şekerlemelere ödenen ortalama ücret ise 97 Euro olarak açıklandı. Alman Şekerleme Birliği Başkanı Stephan Niessner, "Şekerleme tüketimi istikrarlı bir seyir gösteriyor" dedi. Kek ve benzeri tatlı yiyeceklerin tüketimi ise yüzde 3.5 oranında artış gösterdi. Buna göre kişi başına kek ve benzeri yiyeceklerin tüketimi 2018 yılında 7.6 kiloya çıktı.

DONDURMA REKOR KIRDI

2018 yılında havaların sıcak geçmesi en çok dondurma üreticilerine yaradı. Ülkede dondurma tüketimi geçen yıl rekor seviyeye yükseldi. Almanya'da bir önceki yıla göre geçen yıl dondurma tüketiminde yüzde 14 oranında artış oldu ve kişi başına tüketim miktarı 4.2 kiloya ulaştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:05 

Almanya, Güncel
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