Son Dakika Haberleri: Almanlar Parayı 'Ofis'e Yatırdı

Almanlar Parayı 'Ofis'e Yatırdı

16 dakika önce

EMLAK Komisyonu Merkezi (ZİA) tarafından yapılan araştırmaya göre ülke genelinde konut fiyatları metrekare başına ortalama bin 875 Euro. Emlak fiyatlarının en yüksek olduğu kent sıralamasında metrekare başına 12 bin Euro ile Münih birinci, 4 bin 350 Euro ile Frankfurt ikinci.

Almanlar Parayı 'Ofis'e Yatırdı, System.String[]
EMLAK Komisyonu Merkezi (ZİA) tarafından yapılan araştırmaya göre ülke genelinde konut fiyatları metrekare başına ortalama bin 875 Euro. Emlak fiyatlarının en yüksek olduğu kent sıralamasında metrekare başına 12 bin Euro ile Münih birinci, 4 bin 350 Euro ile Frankfurt ikinci.

Emlak fiyatlarıyla birlikte kiralar da yükselişe devam ediyor. Kiraların en yüksek olduğu kentlerin başında yine Münih geliyor. Münih'te ortalama kira bedeli metrekare başına 16.54 Euro. İkinci sırada 13.16 Euro ile Stuttgart, üçüncü sırada 12.58 Euro ile Frankfurt geliyor. Kiraların metrekare başına 10 Euro üzerinde olduğu kentler arasında Mainz, Wiesbaden ve Darmstadt geliyor. ZİA'nın araştırmasına göre geçen yıl emlağa yapılan yatırım toplam 61.1 milyar Euro. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 5.2 artış var. Emlak yatırımında yüzde 47.1'le en başta büro satışı geliyor. ZİA'nın araştırmasına göre emlak ve kira fiyatlarındaki artış devam edecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:00 

Frankfurt, Münih, Güncel
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