Almanlar salgın tedbirleriyle birlikte kilo aldı - Son Dakika

Almanlar salgın tedbirleriyle birlikte kilo aldı

09.12.2020 17:41
Almanlar salgın tedbirleriyle birlikte kilo aldı, System.String[]

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak için uygulanan tedbirlerin insanlara daha fazla kilo aldırdığı belirlendi.

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak için uygulanan tedbirlerin insanlara daha fazla kilo aldırdığı belirlendi.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından hazırlanan "Kovid-19 salgınının başlangıcında nüfusun sağlık durumu" adlı araştırmaya göre, ülkede Kovid-19'un yayılmasına karşı tedbirlerin uygulamaya konulmasından sonra insanların vücut kitle indeksi (BMI) verilerinde artış oldu.

Geçen yıl nisan-ağustos döneminde ülkede ortalama vücut ağırlığı 77,1 kilo iken, bu yılın aynı döneminde 78,2'ye yükseldi.

Araştırmaya göre, ortalama BMI ise 2019 yılı nisan-ağustos döneminde 25,9 iken, 2020'nin aynı döneminde 26,4 olarak belirlendi.

Araştırma raporunda, Kovid-19 salgınının Almanya'da sağlık açısından büyük zorluklara sebep olacağına işaret edilerek, salgına karşı alınan tedbirlerin beslenme-egzersiz davranışı üzerinde etkisi olabileceği hatırlatıldı.

Kovid-19 salgınında tütün ürünleri kullananların sayısının azaldığına vurgu yapılan raporda, nüfusta depresif belirtilerde farklılığa rastlanmadığının altı çizildi.

RKI'nın raporunda, salgının toplam nüfus üzerindeki etkisinin daha iyi analiz edilebilmesi için daha fazla araştırma yapılmasının önemli olduğu da kaydedildi.

araştırma, Ağustos, Almanya, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanlar salgın tedbirleriyle birlikte kilo aldı - Son Dakika


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