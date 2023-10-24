Yok böyle istatistik! Galatasaray, Bayern Münih'e sahayı dar etti

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i konuk ettiği maçın ilk yarısındaki istatistikler dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar şut ve gol beklentisi oranında rakibine büyük üstünlük sağladı.

GOLÜ YEDİK AMA TOP BİZDE

Maçın başında golü kalesinde gören temsilcimiz moral bozmadı. Okan Buruk'un öğrencileri, rakipkaleyi şut yağmuruna tuttu. 2003/04'ten bu yana bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısında Bayern Münih kalesine 16 şut çekerek en fazla şut çeken takım oldu.

20 YILIN REKORU

Opta'da yer alan verilere göre, Şampiyonlar Ligi gruplarında 36 maçtır yenilmeyen Bayern Münih'e karşı son 20 yıl içerisinde ilk yarıda 2.14 gol beklentisiyle oynayan tek takım Galatasaray oldu.