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Yok böyle istatistik! Galatasaray, Bayern Münih'e sahayı dar etti - Son Dakika

Yok böyle istatistik! Galatasaray, Bayern Münih'e sahayı dar etti

Son Güncelleme: 24.10.2023 21:30

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynadığı maçta ilk yarıda 16 şut çekerek 2003/04 sezonundan bu yana bu alanda en fazla şut çeken ve son 20 yıl içerisinde ilk yarıda 2.14 gol beklentisiyle oynayan tek takım oldu.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i konuk ettiği maçın ilk yarısındaki istatistikler dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar şut ve gol beklentisi oranında rakibine büyük üstünlük sağladı.

GOLÜ YEDİK AMA TOP BİZDE

Maçın başında golü kalesinde gören temsilcimiz moral bozmadı. Okan Buruk'un öğrencileri, rakipkaleyi şut yağmuruna tuttu. 2003/04'ten bu yana bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısında Bayern Münih kalesine 16 şut çekerek en fazla şut çeken takım oldu.

Almanlar şokta! Galatasaray, Bayern Münih'i resmen sahadan sildi

20 YILIN REKORU

Opta'da yer alan verilere göre, Şampiyonlar Ligi gruplarında 36 maçtır yenilmeyen Bayern Münih'e karşı son 20 yıl içerisinde ilk yarıda 2.14 gol beklentisiyle oynayan tek takım Galatasaray oldu.

Almanlar şokta! Galatasaray, Bayern Münih'i resmen sahadan sildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Bayern Münih, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Yok böyle istatistik! Galatasaray, Bayern Münih'e sahayı dar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yok böyle istatistik! Galatasaray, Bayern Münih'e sahayı dar etti - Son Dakika
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