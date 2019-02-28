Son Dakika Haberleri: Almanlar Tatil İçin Bu Yıl 'Antalya' Dedi

Almanlar Tatil İçin Bu Yıl 'Antalya' Dedi

1 saat önce

ALMAN pazar araştırma şirketi Gfk, Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 5 tatil yeri arasında Antalya'nın ilk sırada olduğunu ve yaz tatili için Türkiye'ye talebin arttığını bildirdi.

Almanlar Tatil İçin Bu Yıl 'Antalya' Dedi, System.String[]
ALMAN pazar araştırma şirketi Gfk, Almanya'dan en çok rezervasyon yapılan 5 tatil yeri arasında Antalya'nın ilk sırada olduğunu ve yaz tatili için Türkiye'ye talebin arttığını bildirdi. Seyahat acentelerinden ve internet üzerinden Türkiye'ye 2019 yazı için yapılan rezervasyondan elde edilen cironun şimdiden bir önceki yıla göre yüzde 58 fazla olduğu ifade eden Gfk, "Türkiye'ye rezervasyonlar güçlü şekilde artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Türkiye'nin 'etkileyici geri dönüşüyle' pazar payını geri kazandığına işaret edilirken, ciro bazında Almanların 2019 yazı için tercih ettiği en popüler destinasyonlar arasında İspanya ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'nin üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi. Gfk'dan yapılan açıklamada, Antalya'yı İspanya'nın Palma de Mallorca şehri, Girit Adası, Mısır'daki Hurgada tatil kenti ve İstanköy Adası'nın takip ettiği belirtildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:50 

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