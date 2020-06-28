Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor - Son Dakika

Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor

Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor Avrupa'nın turist oyunu Bodrum'a gelen turistler, korona virüs tedbirlerinden memnun Tüm dünyanın mücadele ettiği Korona Virüs (Kovid-19) salgını ile en iyi savaşan ülkeler arasında yer alan Türkiye'yi, Almanya'nın güvensiz göstererek...

Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor

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Avrupa'nın turist oyunu

Bodrum'a gelen turistler, korona virüs tedbirlerinden memnun

MUĞLA - Tüm dünyanın mücadele ettiği Korona Virüs (Kovid-19) salgını ile en iyi savaşan ülkeler arasında yer alan Türkiye'yi, Almanya'nın güvensiz göstererek vatandaşlarının Türkiye'ye gelmesini engellediği ortaya çıktı.

Bodrum'a ilk yabancı turist olarak Almanya'dan gelenler, Avrupa ülkelerinin, tatile gidecekleri, Türkiye'de salgına karşı alınan önlemlerin az olduğunu ve güvenilir olamadığını söyleyerek, Korona virüs salgının daha da yüksek oranda görüldüğü ülkelere yönlendirdiğini anlattı.

En iyi şekilde Korona virüsle savaşan ülkelerin başında gelen Türkiye'yi güvensiz bölge olarak gösteren Almanya'nın yaptığı tüm propagandalara rağmen Bardakçı koyundaki Azka Otele gelen gurbetçiler ve Almanlar, ülkedeki önlemler karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Para Avrupa'da kalsın istiyorlar

Almanya'da doğup büyüyen Gürkan Kamacı, Türkiye'yi güvensiz ülke olarak gösterdiklerini ifade ederek, "Uçakla geldik yolculuk çok güzel geçti. Buradan gitmeden önce bir rapor alacağız. 48 saat öncesinden rapor almamız gerekiyor. Ondan sonra da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Almanya'da her yer açıldı. Mesafe koruma uygulaması devam ediyor. Aldığımız haberlere göre Almanya'da da bir yükseliş var. Almanya'da herkes tedirgin görülüyor. Tatile gidip gitmeme konusunda tedirgin herkes. 2'inci bir dalga olur mu, olmaz mı gibisinden endişeler söz konusu. Herkes Türkiye'ye gelmek istiyor. Almanya Türkiye'yi tehlikeli bölge olarak ilan ettiği için biraz daha sıkıntılı buraya gelmek. Türkiye'yi böyle göstermemiş olsalardı, çok büyük bir talep patlaması olurdu. En az vaka Türkiye'de var. İspanya'da, İtalya'da daha büyük sıkıntı vardı. Paranın Avrupa'da kalmasını istiyorlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bardakçı koyunda bulunan Azka Otel'de tatil yapan Marina Gruzova ise "Biletimizi aldık geldik hiçbir sıkıntı çekmedik. Türkiye çok sıkıntılı dediler hiçbir sıkıntı göremiyoruz. Avrupa ülkelerinden daha da fazla önlem ve daha fazla temizlik var burada. Korona virüs tedbirleri çok çok daha iyi Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:48 Kaynak: İHA

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