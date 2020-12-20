Almanlar, ülkelerinde geliştirilen aşıyı olmak için AB onayını bekliyor - Son Dakika

Almanlar, ülkelerinde geliştirilen aşıyı olmak için AB onayını bekliyor

20.12.2020 13:32
Almanlar, ülkelerinde geliştirilen aşıyı olmak için AB onayını bekliyor, System.String[]

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkilileri, Pfizer BioNTech aşısının onaylanıp onaylanmayacağına karar vermek için yarın toplanacak.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkilileri, Pfizer BioNTech aşısının onaylanıp onaylanmayacağına karar vermek için yarın toplanacak. EMA, aşıdan tam emin olmazlarsa "onayı" bir hafta erteleyeceğini açıkladı.  Alman basını ise, Almanya'da geliştirilen aşıyı uygulamak için AB iznini beklemeyi eleştirdi. Bilim insanları ise bu gecikmenin 15 bin kişinin yaşıma mal olacağı konusunda uyardı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkilileri, yarın yapacakları toplantı sonucunda Pfizer BioNTech koronavirüs aşısının onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşıya izin verilmesi durumunda pazar günü aşı uygulamalarının Avrupa Birliği ülkelerinde başlayacağını söyledi.

Ancak EMA'nın İnsan Ürünleri Tıbbi Ürünleri Komitesi üyeleri aşının "kalitesi, güvenliği ve etkinliğinin yeterince sağlam ve eksiksiz" olduğu konusunda tatmin olmazlarsa kararı erteleyeceğini söyledi. Wuppertal Üniversitesi'nden Profesör Paul Welfens, aşının uygulanmasını engelleyen onayın  "yaklaşık 15.000 hayata mal olacağını" açıkladı.

İngiliz Milletvekili Michael Heaver ise, "Almanlar, henüz AB onayı olmadığı için iki Alman bilim insanı tarafından geliştirilen bir aşıyı bekliyor" ifadelerini kullandı.


Avrupa Birliği, Pfizer, Karar, İlaç, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Almanlar, ülkelerinde geliştirilen aşıyı olmak için AB onayını bekliyor - Son Dakika Dünya


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