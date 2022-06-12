Almanlar, Yükselen Enerji Fiyatları Nedeniyle Enerji Tasarrufu Yapmaya Teşvik Ediliyor - Son Dakika
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Almanlar, Yükselen Enerji Fiyatları Nedeniyle Enerji Tasarrufu Yapmaya Teşvik Ediliyor

12.06.2022 11:27
Almanlar, Yükselen Enerji Fiyatları Nedeniyle Enerji Tasarrufu Yapmaya Teşvik Ediliyor

Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği (BDEW) tarafından Cuma günü yayınlanan bir ankete göre, Almanların yüzde 77'si bugünlerde maliyetleri azaltmak için enerji tasarrufu yapıyor.

Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği (BDEW) tarafından Cuma günü yayınlanan bir ankete göre, Almanların yüzde 77'si bugünlerde maliyetleri azaltmak için enerji tasarrufu yapıyor.

BERLİN, 11 Haziran (Xinhua) -- Alman hükümeti, yükselen enerji fiyatları ve enflasyon nedeniyle Cuma günü başlattığı ulusal bir bilinçlendirme kampanyasıyla tüketicileri ve işletmeleri enerji tasarrufu yapmaya çağırdı. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik İşler ve Çevre Bakanı Robert Habeck, "Enerjiden tasarruf eden herkes, Almanya'nın Rusya'dan ithalata daha az bağımlı olmasına yardımcı oluyor ve iklimi gözetiyor " dedi. Kampanya ayrıca işçi sendikaları, çevre örgütleri ve tüketici dernekleri tarafından da destekleniyor.

Almanlar, Yükselen Enerji Fiyatları Nedeniyle Enerji Tasarrufu Yapmaya Teşvik Ediliyor

Almanya'nın Frankfurt kentindeki bir euro amblemi, 1 Haziran 2022. (Fotoğraf: Lu Yang/Xinhua)

Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği (BDEW) tarafından Cuma günü yayınlanan bir ankete göre, Almanların yüzde 77'si bugünlerde maliyetleri azaltmak için enerji tasarrufu yapıyor. Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) ön rakamlarına göre, yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle Almanya'da enflasyon Mayıs ayında yüzde 7,9 seviyesine ulaştı. Bu, 1973-1974 kışındaki ilk petrol krizinden bu yana en yüksek seviye oldu. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel Cuma günü, "Tüketici fiyatları bu yıl 1980'lerin başlarında olduğundan daha fazla artacak" dedi.

Almanlar, Yükselen Enerji Fiyatları Nedeniyle Enerji Tasarrufu Yapmaya Teşvik Ediliyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir süpermarkette alışveriş yapan bir müşteri, 27 Nisan 2022. (Ren Pengfei/Xinhua)

Almanya Merkez Bankası, ekonomik büyüme tahminini, 2022 için yüzde 1,9'a düşürdü. Banka geçen yıl Aralık ayında bu tahmininde yüzde 4,2'lik bir artış öngörmüştü. Çevreciler, Alman hükümetinin bu çabasını, "münferit hane halklarını hedefleyen kampanyanın, görevin büyüklüğünün hakkını vermediği" şeklinde eleştirdi. Friends of the Earth Almanya (BUND) Genel Müdürü Antje von Broock, "Tüm sektörlerde yüzde on daha az enerji tüketimi, endüstri ve özellikle federal hükümet için ölçü olarak kullanılmasa gereken hedeftir" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Almanya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanlar, Yükselen Enerji Fiyatları Nedeniyle Enerji Tasarrufu Yapmaya Teşvik Ediliyor - Son Dakika

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