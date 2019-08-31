Son Dakika Haberleri: Almanlara Türk şıklığı
Son Dakika Ekonomi Haber

Almanlara Türk şıklığı

5 saat önce

Her 10 Alman'dan birini giydiren Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 3-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Munich Fabric Start Sourcing Fuarı'na katılarak Almanya'daki pazar payını arttıracak.

Almanlara Türk şıklığı, System.String[]

Her 10 Alman'dan birini giydiren Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 3-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Munich Fabric Start Sourcing Fuarı'na katılarak Almanya'daki pazar payını arttıracak.


Tekstil sektöründe dünyanın en büyük fuarı olan Munich Fabric Start Fuarı ile aynı fuar alanında ilk kez düzenlenecek olan Munich Fabric Start Sourcing Fuarına katılacak olan Türk konfeksiyon sektörü, 2018 yılında 3,2 milyar dolarlık ihracat yaptığı Almanya'ya 2023 yılında 5 milyar dolar ihracat hedefliyor. Türkiye Milli Katılım Organizasyon Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından yapılacak olan Munich Fabric Start Sourcing Fuarına 10 Türk firması katılıyor.


Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Munich Fabric Start Sourcing Fuarına katılacak firmaların Sonbahar/Kış 2020/21 sezonu koleksiyonlarını sunacaklarını, Almanya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelecek alıcılarıyla bir araya gelme fırsatı yakalayacaklarını kaydetti.


Almanya'nın, Türkiye'nin konfeksiyon ihracatında lider ülke olduğu bilgisini veren Sertbaş, "Almanya'ya 2018 yılında Türkiye genelinde 3,2 milyar dolarlık konfeksiyon ürünleri ihraç ettik. Almanya'nın konfeksiyon ithalatından yüzde 10 pay alıyoruz. Almanya pazarına yakınlık avantajımızı kullanarak, kendi koleksiyonlarımızı pazarlayarak 2023 yılında 5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Munich Fabric Start Sourcing Fuarı bu hedefe ulaşmamızda itici rol oynayacak" şeklinde konuştu. - İZMİR

Türkiye, Almanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Türkiye'de işçi çıkarmayan tek belediye Ağrı'dır
Cumhuriyet yürüyüşünde attan düşen binici atların ayakları altında kalmaktan son anda kurtuldu E-spor fırtınası devam ediyor! Ayda 10 bin TL ile 20 bin TL kazanan var Müge Anlı'nın programı ekranlara geri dönüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:35:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanlara Türk şıklığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]