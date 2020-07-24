Almanlardan Antalya çıkarması

Turizm kenti Antalya'da 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' kapsamındaki uygulamaları yerinde gören Alman tur operatörleri, Kaleiçi'nde bir restoranda bir araya geldi. Antalya'da kendilerini oldukça güvende hissettiklerini söyleyen operatörler, ülkelerine döndüklerinde müşterilerini tatil için Antalya'ya yönlendireceklerini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile SunExpress, Almanya'nın önde gelen seyahat profesyonellerini Antalya'da ağırlıyor. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da güvenli tatil seçenekleri ve alınan tüm önlemler Alman temsilcilere yerinde tanıtılıyor. Almanya'nın önde gelen tur operatörlerini temsilen Almanya'nın farklı kentlerinden organizasyona katılan seyahat profesyonelleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı turistik tesislerde deneyimleme imkanı buluyor.

Dün başlayan tanıtım çalışmaları, bugün de Kaleiçi'nde devam etti. Tarihi Kaleiçi'nde sertifikasını alan bir restoranda düzenlenen yemeğe yaklaşık 40 Alman tur operatörü katıldı. Burada operatörlere TGA temsilcileri de eşlik etti. Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan TGA temsilcileri, operatörlere kent hakkında bilgi verdi.

"Kendimi güvende hissediyorum"

Türkiye'ye gelmeden önce tedirgin olduğunu belirten Freiland Michaela, "Hem de bayağı bir tedirgindim. Burayı gördükten sonra çok emin oldum. Kendimi güvende hissediyorum ve müşterilerimin de oldukça güvende olacağını biliyorum" dedi.

Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu kaydeden İva Rose, "Türkiye'de uygulanan standartları çok pozitif bir düşünceyle takip ediyorum. Kendimi burada gerçekten güvende hissediyorum. Kesinlikle müşterilerimi buraya yönlendireceğim. Eminim ki, müşterilerim burayı gördükten sonra tedirginliklerini çok kolay yok edebilecek" diye konuştu.

"Birçok tatilciyi buraya göndereceğiz"

Bir diğer Alman tur operatörü Detlef Gambs ise daha önce birçok kez Antalya'ya geldiğini, bu seferki gelişinde de çok hoş karşılandığını söyledi. Korona virüs önlemlerinin alınmasıyla birlikte Antalya'nın güvenli bir bölge olduğunun altını çizen Gambs, "Ben korona döneminde ilk kez bu tarz önlemlerin alındığı bir bölgeye geliyorum. Burada nereye gidersek gidelim havalimanı, oteller, golf sahaları, restoranlar alınan önlemler çok yeterli. Elbette müşterilerime burayı tekrardan tavsiye edeceğim. Özellikle Türkiye'de tatilini geçirmek isteyen Alman turistler şu anda beklemede. Almanya'nın seyahat uyarısını kaldırmasıyla birlikte birçok tatilciyi buraya göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yemeğin ardından tekne turuna geçildi. - ANTALYA