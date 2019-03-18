Son Dakika Haberleri: Almanları Dolandıran 28 Kişi Adliyede

Almanları Dolandıran 28 Kişi Adliyede

1 saat önce

ALMANLARI telefonla arayarak, toplam 30 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 kişi, adliyeye sevk edildi.

Almanları Dolandıran 28 Kişi Adliyede, System.String[]
ALMANLARI telefonla arayarak, toplam 30 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 kişi, adliyeye sevk edildi.

Almanya'da yaşayan ülke vatandaşlarını telefonla arayan kişilerin dolandırıcılık yaptıkları yönündeki ihbar üzerine, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada, 12 Alman'ın toplam 30 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi. Aramaların genellikle Antalya'dan yapıldığı belirlenirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği koordinesinde, 7 ilde önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında kadınların da bulunduğu 28 kişi, operasyonda gözaltına alındı. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler de Antalya'ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:17 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel
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