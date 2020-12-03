Almanları dolandıran, yüklü miktarda para ve altınla yakalanan suç örgütünün varlıklarına el koyuldu(2)
03.12.2020 18:48
GÖZALTI SAYISI 35 OLDUİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 23 Almanya vatandaşının dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcılığın talimatıyla İzmir ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla 3 kişi daha gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYISI 35 OLDU
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 23 Almanya vatandaşının dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcılığın talimatıyla İzmir ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheli sayısı 35'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR,
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