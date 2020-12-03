İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca, 23 Almanya vatandaşının dolandırılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcılığın talimatıyla İzmir ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla 3 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheli sayısı 35'e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖZALTI SAYISI 35 OLDU

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