Almanları Dolandırdıkları İddia Edilen 28 Şüpheliye Gözaltı
1 saat önce
Alman vatandaşlarını telefonla arayarak 30 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 28 şüpheli, Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Alman vatandaşlarını telefonla arayarak 30 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 28 şüpheli, Antalya
merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Almanya
'da ikamet eden yaşlı Alman vatandaşlarını telefonla arayan kişilerin dolandırıcılık yaptıkları yönündeki ihbar üzerine harekete geçildi. Yapılan araştırmada, 12 Alman vatandaşının toplamda 30 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği koordinesinde 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler de Antalya'ya getirildi.
Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:10 Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Mobese Görüntülerine Ulaşmanın Yolunu Açıkladı
Erdoğan'ın Adana Mitingindeki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Yaralanan Mustafa Boztaş'ın Çektiği Görüntüler Ortaya Çıktı
Mansur Yavaş'tan Çarpıcı İddia: 21 Mart'ta Büyük Bir Provokasyon Olacak!