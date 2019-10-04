Almanların iddiasına Türk polisinden yalanlama

İstanbul polisi, "Taraftarlarımıza polis zulmü uygulandı" şeklinde açıklama yapan Alman ekibi Borussia MönchenGladbach'ın iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.



Medipol Başakşehir ile dün akşam oynanan Avrupa Ligi maçında berabere kalan Alman ekibi Borussia MönchenGladbach, taraftarlarına "polis zulmü" uygulandığı gerekçesiyle UEFA'ya şikayette bulunacaklarını açıklamıştı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Almanların ortaya attığı iddialar üzerine açıklama yaparak, müsabakada misafir seyirciden herhangi bir kimseye bir işlem yapılmadığını duyurdu. Emniyetten yapılan açıklamada, "03.10.2019 günü saat 19.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda Başakşehir-Borussia Mönchengladbach takımları arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi grup müsabakası ile ilgili Alman kamuoyuna yansıyan 2 taraftarın gözaltına alındığı ve bayraklarının içerdiği dini semboller sebebiyle içeri alınmadığı, taraftarların zorla otobüslere bindirildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamanın devamında ise, "Misafir takım seyircisi otobüslerle stadyuma güvenli bir şekilde intikal ettirilmiş, misafir seyircinin getirmiş olduğu ve fotoğrafları bulunan pankartlar ile yine misafir seyircinin getirdiği atkı tarzındaki çeşitli materyaller Almanca bilen personelimizce kontrol edilmiş, ayrıca misafir takım seyircisi ile birlikte gelen Türkçe ve Almanca bilen misafir kulüp özel güvenlik görevlilerinin eşliğinde kontrol edilerek içeri alınmış, görüşü etkilemeyecek şekilde tribünün çeşitli yerlerine asılmalarına 6222 sayılı kanunun 7. Maddesi, 6222 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 8. maddesi gereği müsabaka güvenlik amiri tarafından izin verilmiştir. Müsabaka bitimi misafir seyirciler Sultanahmet Meydanına güvenli bir şekilde intikal ettirilmişlerdir. Misafir seyircinin çıkışı sırasında yaklaşık 30 kadar misafir seyirci otellerinin stadyuma yakın noktalarda olduğunu beyan etmiş, bunun üzerine ev sahibi seyircilerin dağılımı bittikten sonra bahse konu 30 misafir seyircinin stadyumdan bireysel olarak ayrılmaları sağlanmıştır. İzin verilen pankartlar dışında seyirciler tarafından "ULTRAS" ibareli bir pankart getirilmiş, ULTRAS ibaresi sporda şiddet ve holiganizmi çağrıştırdığından yukardaki hükümler gereği yalnızca bu pankartın girişine izin verilemeyeceği söylenmiş ve bahse konu pankartları getiren 10 şahıs pankartlarına izin verilmemesi durumunda stadyuma girmek istemediklerini belirterek turnikelerin dış kısmında bulunan merdivenlerde oturarak müsabaka bitimine kadar beklemişlerdir. Müsabakada misafir seyirciden kimseye herhangi bir işlem yapılmamış, stadyum misafir seyirci kontrol noktasına yukarda belirtilenler dışında dini sembol içeren herhangi bir pankart getirilmemiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL