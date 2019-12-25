Almanların Noel kutlaması: Buz gibi suda yüzdüler - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanların Noel kutlaması: Buz gibi suda yüzdüler - Son Dakika Dünya

Almanların Noel kutlaması: Buz gibi suda yüzdüler

6 saat önce

Noel Bayramı Hristiyan dünyasında çeşitli etkinliklerle kutlanırken zaman zaman ortaya eğlenceli görüntüler otaya çıktı.

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Noel Bayramı Hristiyan dünyasında çeşitli etkinliklerle kutlanırken zaman zaman ortaya eğlenceli görüntüler otaya çıktı. View on euronews

Almanların Noel kutlaması: Buz gibi suda yüzdüler

Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:12 
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