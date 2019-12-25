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Almanların Noel kutlaması: Buz gibi suda yüzdüler
6 saat önce
Noel Bayramı Hristiyan dünyasında çeşitli etkinliklerle kutlanırken zaman zaman ortaya eğlenceli görüntüler otaya çıktı.
Noel Bayramı Hristiyan dünyasında çeşitli etkinliklerle kutlanırken zaman zaman ortaya eğlenceli görüntüler otaya çıktı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:12
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