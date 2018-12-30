Son Dakika Haberleri: Almanların Üçte Biri Merkel'in 2021'den Önce Görevini Bırakmasını İstiyor

Almanların Üçte Biri Merkel'in 2021'den Önce Görevini Bırakmasını İstiyor

1 saat önce

ARAŞTIRMAYA göre Almanların yüzde 38'i Merkel'in 2021 yılına kadar değiştirilmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 43'ünün ise 2021 yılına kadar görevinde kalmasını istediği öğrenildi.

Almanların Üçte Biri Merkel'in 2021'den Önce Görevini Bırakmasını İstiyor, System.String[]
ARAŞTIRMAYA göre Almanların yüzde 38'i Merkel'in 2021 yılına kadar değiştirilmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 43'ünün ise 2021 yılına kadar görevinde kalmasını istediği öğrenildi. Ankete katılan CDU/CSU'lular arasında yüzde 66'sının, SPD'lilerin yüzde 48'inin Merkel'in 2021'e kadar görevine devam etmesini desteklediği kaydedildi. AfD destekçilerinin ise yüzde 78'i oylarını Merkel'in bir an önce gitmesinden yana kullandığı belirtildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:05 

Angela Merkel, Güncel
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