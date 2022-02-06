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Almanların yüzde 23'ü ülkenin diktatörlük yolunda olduğunu düşünüyor - Son Dakika

Almanların yüzde 23'ü ülkenin diktatörlük yolunda olduğunu düşünüyor

06.02.2022 15:41
Almanların yüzde 23'ü ülkenin diktatörlük yolunda olduğunu düşünüyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkede demokrasiye olan güvenin azaldığını ve halkın yüzde 23'ünün ülkenin diktatörlük yolunda olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkede demokrasiye olan güvenin azaldığını ve halkın yüzde 23'ünün ülkenin diktatörlük yolunda olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Welt am Sonntag gazetesinin INSA araştırma enstitüsüne dayandırdığı haberine göre, Kovid-19 salgını sırasında hükümete olan güven zayıfladı.

Bazı insanların ülkeden göç etmeyi bile düşündüğü ifade edildi.

Halkın yüzde 23'ünün, Almanya'nın diktatörlük yolunda olduğu görüşünü dile getirdiği kaydedildi.

INSA'nın Genel Müdürü Hermann Binkert, batıda yaşayanların yüzde 20'sinin ve doğuda yaşayanların yüzde 30'unun demokrasiyi tehdit altında gördüğünü aktardı.

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Diktatörlük, Araştırma, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanların yüzde 23'ü ülkenin diktatörlük yolunda olduğunu düşünüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanların yüzde 23'ü ülkenin diktatörlük yolunda olduğunu düşünüyor - Son Dakika
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