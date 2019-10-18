Son Dakika Haberleri: Almanların yüzde 91'i Türkiye'ye silah ihracatına karşı
Son Dakika Dünya Almanların yüzde 91'i Türkiye'ye silah ihracatına karşı

Almanların yüzde 91'i Türkiye'ye silah ihracatına karşı

1 saat önce

Almanya'da yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 91'i Türkiye'ye silah ihraç edilmesine karşı çıkarken, toplumun yüzde 65'i Türkiye'ye ekonomik ambargo uygulanmasına sıcak bakıyor.

Almanların yüzde 91'i Türkiye'ye silah ihracatına karşı, System.String[]

Almanya'da yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 91'i Türkiye'ye silah ihraç edilmesine karşı çıkarken, toplumun yüzde 65'i Türkiye'ye ekonomik ambargo uygulanmasına sıcak bakıyor.Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre halkın yaklaşık yüzde 91'i, Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri operasyon düzenleyen Türkiye'ye silah ihracatı yapılmasına karşı çıkıyor.


Forschungsgruppe Wahlen (Seçimler Araştırma Grubu) adlı, düzenli olarak seçmenin nabzını tutan kamuoyu araştırma enstitüsünün çalışmasına göre Türkiye'ye silah ihracatının devam etmesi gerektiğini düşünenlerin oranı ise sadece yüzde beş.


Ankete katılanların yüzde 65'i, Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanmasına olumlu bakarken, yüzde 27'lik bir kesim buna karşı çıkıyor.


Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım uygulaması durumunda, AB-Türkiye Mülteci Anlaşması'nın yürürlükten kalkacağına ve Avrupa'ya daha fazla sığınmacı geleceğine inananların oranı ise yüzde 80. Yüzde 15'lik bir kesim ise, söz konusu anlaşmanın yürürlükte kalmaya devam edeceğini ve büyük bir sığınmacı akını olmayacağını düşünüyor.


dpa/ ET,BK


(c)

Almanya, Türkiye, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya eleştiri: Beklediğimiz şey, sözde ateşkes değildi
ABD ile yapılan anlaşma zafer mi mağlubiyet mi? Erdoğan'dan ilk değerlendirme YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak BM'den terör örgütü PKK/YPG'nin kimyasal silah manipülasyonlarına yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 18:29:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanların yüzde 91'i Türkiye'ye silah ihracatına karşı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]