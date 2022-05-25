Almanya, 1 Haziran'dan itibaren ülkeye girişlerde 3G kuralını askıya alacak - Son Dakika
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Almanya, 1 Haziran'dan itibaren ülkeye girişlerde 3G kuralını askıya alacak

25.05.2022 13:47
Almanya, 1 Haziran'dan itibaren ülkeye girişlerde 3G kuralını askıya alacak

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya'ya giriş yapan yolcular için geçerli olan 3G kuralını (aşı yaptırma, hastalığı atlatma veya negatif test sonucu) 1 Haziran'dan itibaren yaz dönemi için kaldıracaklarını söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya'ya giriş yapan yolcular için geçerli olan 3G kuralını (aşı yaptırma, hastalığı atlatma veya negatif test sonucu) 1 Haziran'dan itibaren yaz dönemi için kaldıracaklarını söyledi. Seyahat kuralındaki değişiklik için kabinenin onayı gerekiyor.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, medyaya yaptığı açıklamada korona virüs salgınıyla mücadele doğrultusunda alınan seyahat kurallarının hafifletileceğini duyurdu. Lauterbach Almanya'ya giriş yapan yolcular için geçerli olan 3G kuralını (aşı yaptırma, hastalığı atlatma veya negatif test sonucu) 1 Haziran'dan itibaren yaz dönemi için kaldıracaklarını söyleyerek, "Ağustos sonuna kadar ülkeye girişlerde 3G kuralını askıya alacağız" ifadelerini kullandı.

MUTASYONLARIN GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGELERDEN GELEN YOLCULAR İÇİN KATI KURALLAR GEÇERLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Bu doğrultuda 1 Haziran'dan itibaren Almanya'ya dönen vatandaşlar ve ülkeye gelen yolcular artık aşılandıklarına, Covid-19'u geçirdiklerine veya test sonuçlarının negatif olduğuna dair belge sunmak zorunda olmayacak. Korona virüs seyahat kurallarındaki söz konusu karar, Ağustos ayı sonuna kadar geçerli olacak. Şu anda geçerli olan ülkeye giriş yönetmeliğine göre 12 yaşın üzerindeki tüm kişiler için 3G kuralı geçerli durumda. Virüsün mutasyon türlerinin görüldüğü bölgelerden gelen yolcular için ise katı kurallar geçerli olmaya devam edecek. Bu bölgelerden gelen yolcular, aşılanmış veya iyileşmiş olsalar bile Almanya'da 14 günlük karantinaya girmeleri gerekecek.

Lauterbach mutasyonların görüldüğü bölgelere yönelik, "Yeni bir mutasyonun tespit edildiği ve tehlike arz edebilecek bölgeler olursa ülkeye girenler karantinaya alınmalı. Yaz aylarındaki daha düşük insidans değerlerinde bile küresel salgına karşı temkinli olmalıyız" şeklinde konuştu.

KURAL DEĞİŞİKLİĞİNDE KABİNENİN ONAYI ŞART

Seyahat kuralların gevşetilmesine, Almanya'da korona virüs vakalarındaki sayıların istikrarlı bir şekilde düşmesinin yol açtığı belirtiliyor. Ancak, bu kural değişikliğinin kabinenin onayına sunulması gerekiyor. Giriş yönetmeliğinde yapılan değişikliğin kabine tarafından kabul edilmesi ve derhal yürürlüğe girmesi bekleniyor.

(Mahmut Tosun - İHA)

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Kaynak: İHA

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