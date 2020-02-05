Almanya, 1 Mart'tan itibaren AB dışından işçi alımına başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya, 1 Mart'tan itibaren AB dışından işçi alımına başlıyor - Son Dakika Dünya

Almanya, 1 Mart'tan itibaren AB dışından işçi alımına başlıyor

6 saat önce

Almanya iş gücü açığını kapatmak için 'Nitelikli İş Gücü Göç Yasası' kapsamında 1 Mart 2020'de Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışından işçi alımına başlıyor.

Almanya, 1 Mart'tan itibaren AB dışından işçi alımına başlıyor, System.String[]

Almanya iş gücü açığını kapatmak için 'Nitelikli İş Gücü Göç Yasası' kapsamında 1 Mart 2020'de Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışından işçi alımına başlıyor.

Bu bağlamda Köln Ticaret ve Sanayi Odası'nda 'Nitelikli İş Gücü Göç Yasası'na dair bir toplantı yapıldı. Yoğun ilgi gören programda yasanın getirdiği imkan ve fırsatlar ve yeni yasanın beraberinde getireceği zorluklar konuşuldu.


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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:33 Kaynak: DHA
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