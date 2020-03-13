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Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında oynanacak maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle...
6 saat önce
Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında oynanacak maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:32 Kaynak: AA
Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında oynanacak maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendi.
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