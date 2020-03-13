Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında oynanacak maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle... - Son Dakika
Son Dakika Spor Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında oynanacak maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle... - Son Dakika Spor

Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında oynanacak maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle...

6 saat önce

Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında oynanacak maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında oynanacak maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle..., System.String[]

Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında oynanacak maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı

Son Dakika Haberleri
00:54 Corona virüsü Serie A'da forma giyen futbolcularda yayılmaya devam ediyor!
00:54 Boston Maratonu corona virüsü nedeniyle ertelendi
00:31 Ünal Karaman: "Şampiyonluğa oynayan kadroya verdiğim emekle, küme düşme potasındaki takıma...
00:28 Mustafa Reşit Akçay: "Oyuncularımızın sahada verdiği mücadele oldukça iyiydi"
00:22 FIFA'dan yeni koronavirüs kararı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:03:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında oynanacak maçlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]