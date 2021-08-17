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Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti - Son Dakika

Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti

17.08.2021 12:58

Almanya, büyük insanlık dramının yaşandığı Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderdiği 135 kişi kapasiteli A400 tipi askeri kargo uçağında sadece 7 kişiyi tahliye etti. Sosyal medyada büyük ses getiren konuyla ilgili Alman hükümetine ağır eleştiriler yöneltildi.

ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Taliban'ın yönetime al koyduğu Afganistan'da büyük bir kaos yaşanıyor. Taliban yönetiminden kaçmak isteyen binlerce kişi, başkent Kabil'de bulunan havalimanına akın etti. ABD'nin gönderdiği tahliye uçağına binmek isteyen binlerce kişi izdihama neden olurken Alman hükümeti büyük bir skandala imza attı.

"SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM"

Almanya'nın Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderdiği A400 tipi askeri kargo uçağına sadece 7 kişi binebildi. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran konuyla ilgili Almanya'nın tanınmış sanatçılarından Igor Levit de tepki gösterdi. Yaşanan insanlık trajedisi karşısında Alman hükümetinin tavrını "Utanç verici" olarak nitelendiren Levit, "Bu felaket karşısında, uçağı insanlarla doldurmamak, kıyaslanamaz bir şekilde insanlık dışı. Bu utanç verici. Savaşın ne olduğunu anlamayan sorumlular. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yedi kişi sadece yedi. Çünkü diğerleri listede değildi" ifadelerini kullandı.

Almanya, gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti

"SADECE 7 KİŞİYİ Mİ KURTARDINIZ?"

Gazeteci Hasnain Kazim da "Merhaba Federal Ordu, inme şansınız olan Kabil'den yedi, sadece yedi kişiyi mi kurtardınız? Listenizde sadece bu insanlar olduğu için mi? Ciddi misiniz?" sorularını sorarak tahliye operasyonunu eleştirdi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yanında Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kabil'den sadece 7 kişi tahliye edilebildiği ifade edilerek buna gerekçe olarak havalimanına gelen yolların tehlikeli olması ve tahliye edilecek kişilerin havalimanına ulaşamaması gösterildi. Açıklamada, tahliyelerin devam etmesi için yoğun çaba harcanmaya devam edileceği vurgulandı.

Almanya, gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti

150 KİŞİLİK UÇAĞA 640 KİŞİ BİNDİ

Taliban'ın yönetime el koymasından sonra ülkeden gelen görüntüler kan dondurdu. Havalanan uçağın gövdesine tutunarak kaçmak isteyen 3 kişi metrelerce yükseklikten yere çakılırken, 150 kişilik kapasiteye sahip ABD uçağı tam 640 kişi aldı.

Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti

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Son Dakika Dünya Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (3)
  • Hlm Öcl : Senin keyfinin, refahının, rahatlığının bozulmaması için müslümanlar gebersin diyorsun Burak A. Hiristiyanlar yada yahudiler kadar birbirimize tutkun olsak, birbirimizin kuyusunu kazmasak, birbirimize iftira atıp, ırkçılık yapmasak belki tekrar guclenebiliriz. Gerçi senin içki masanda keyfin kaçar aman müslümanları ülkemize almayalım degilmi????? Cevap Yaz 14 11 Yayından Kaldır
  • Burak A: Neden alsınlar ki almak zorunda değiller sonuçta, adamlar ülkenin refahını durduk yere niye bozsun herkes biz mi ? Cevap Yaz 91 18 Yayından Kaldır
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