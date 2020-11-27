Almanya 180 milyar euro borç almayı planlıyor

Koronavirüsün (Covid-19) ülkedeki etkilerini hafifletmek için tedbirlerini genişleten Almanya, 2021 için yaklaşık 180 milyar euro borç almayı planlıyor.

Alman parlamentosunda Bütçe Komitesi, 17 saatlik görüşmelerin ardından 2021 için 180 milyar euro borç alacağını açıkladı. Alınması planlanan borç miktarının, savaş sonrası Almanya tarihindeki en büyük ikinci net borçlanma miktarı olduğu belirtildi. Parlamento bu yıl Almanya'nın anayasadaki borç frenini askıya alarak hükümete kurtarma ve canlandırma önlemlerini finanse etmek için 218 milyar euroya kadar net yeni borç alma izni vermişti. Pandemi nedeniyle 2 Kasım'dan beri kapatılan işletmelere verilen mali destek de uzatılacak.