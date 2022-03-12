Almanya, 2 bin 500 Ukraynalı mülteciyi kabul edecek - Son Dakika
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Almanya, 2 bin 500 Ukraynalı mülteciyi kabul edecek

12.03.2022 19:01
Almanya, 2 bin 500 Ukraynalı mülteciyi kabul edecek

Almanya, Rus saldırısından Moldova'ya kaçan 2 bin 500 Ukraynalı mülteciyi kabul edeceğini açıkladı.

Almanya, Rus saldırısından Moldova'ya kaçan 2 bin 500 Ukraynalı mülteciyi kabul edeceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukraynalı siviller de ülkeden ayrılmaya devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Moldovalı mevkidaşı Nico Popescu ile görüşmesinin ardından Rus saldırısından kaçan Ukraynalı mültecilere yönelik açıklama yaptı. Baerbock, "Ukrayna'daki Rus saldırısından kaçan 2 bin 500 Ukraynalı mülteciyi kabul edeceğiz. Almanya, Ukrayna'dan gelen mültecilere yardım etmeye kararlı. Ukraynalı mültecileri, Romanya üzerinden Almanya'ya otobüsle getirmek için özellikle bir insani koridor kurulacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına 24 Şubat tarihinde başlattığı saldırılardan bu yana Ukrayna'dan kaçan mültecilerin sayısının 2,5 milyonu aştığı açıklanmıştı.

(İHA)

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Almanya, Moldova, Ukrayna, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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