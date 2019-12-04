Son Dakika Haberleri: Almanya 2 Rus diplomatı istenmeyen adam ilan etti
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Almanya 2 Rus diplomatı istenmeyen adam ilan etti

6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanlığı, bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatı istenmeyen adam ilan edip, sınır dışı etme kararı aldı.

Almanya 2 Rus diplomatı istenmeyen adam ilan etti, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanlığı, bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatı istenmeyen adam ilan edip, sınır dışı etme kararı aldı.


Berlin'de Ağustos ayında 40 yaşındaki Tornike K. isimli Gürcistan vatandaşının başından vurularak öldürülmesinin ardından 1 kişi tutuklanmış ve Rus Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin ise cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilmişti.


Rusya'nın konuyla ilgili gerekli adımları atmamasını gerekçe gösteren Federal Savcılık Ofisi, cinayet sorumlusunun itiraflarını delil olarak kullanarak cinayette başka bir ülkenin gizli servisi olduğuna hükmetti. Cinayetle ilgili Federal Savcılık Ofisi'nin kararının ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı yazılı açıklamada, "18 Nisan 1961'de imzalanan Diplomatik İlişkiler Viyana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Federal Dışişleri Bakanlığı bugün Berlin Büyükelçiliğinin 2 çalışanını Almanya'da istenmeyen adam ilan etti" ifadeleri yer aldı. Bakanlık diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. - BERLİN

Gürcistan, Almanya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:49 Kaynak: İHA
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