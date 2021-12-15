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Almanya, 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika

Almanya, 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

15.12.2021 19:27
Almanya, 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Almanya, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Almanya, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptığı çevrim içi açıklamada, 23 Ağustos'ta Berlin'deki Tiergarten Park'ında işlenen cinayetle ilgili başsavcının iddianamesinde bu suçun Rusya devlet kurumlarının talimatıyla işlendiği sonucuna varıldığını anımsattı.

Kararı bugün açıklayan mahkemenin de bu görüşe katıldığına işaret eden Baerbock, bu cinayetin devlet adına işlenmesinin Alman hukukunun ve Almanya'nın egemenliğinin ciddi bir ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

Baerbock, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisini paylaşarak, "Büyükelçi'ye, Rus Büyükelçiliğindeki 2 diplomatik personelinin istenmeyen kişi ilan edildiği bilgisi verildi." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Baerbock, görüşmede, Rusya ile açık ve dürüst görüş alışverişinde bulunmak istediğini aktardığını dile getirdi.

Baerbock, iki ülkenin çıkarına olacak bu görüş alışverişin uluslararası hukuk ve karşılıklı saygı temelinde gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, hükümetin ülkedeki güvenliği ve hukuka saygı gösterilmesini sağlamak için gerekli her şeyi yapacağını kaydetti.

Berlin'de işlenen cinayet

Rus ve Gürcistan vatandaşlığına sahip olan Tornike K, 23 Ağustos'ta Moabit semtindeki Tiergarten Parkı'nda silahla vurularak öldürülmüştü.

Cinayet zanlısı Rus vatandaşı Vadim K, gözaltına alınmış, olayda kullanılan silah ele geçirilmişti.

Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesinin bugün açıkladığı kararda, Vadim K'ye ömür boyu hapis cezası verildi.

Alman basınında, Tornike K'nin birçok isim kullandığı belirtilerek, öldürülen kişinin Berlin'de yaşadığı sırada Zelimhan K. ismini kullandığı, Rus istihbaratınca da bu isimle bilindiği ifade edildi.

Almanya'da 2016 sonundan itibaren mülteci olarak yaşayan Tornike K'nin Çeçenistan'da Rusya'ya karşı mücadele ettiği ileri sürülmüştü.

Almanya, Berlin, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya, 2 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti - Son Dakika


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