Almanya 2018 Yılında Trafik Sıkışıklığı Rekoru Kırdı
1 saat önce
Alman Otomobil Kulübü (ADAC) 2018 yılının trafik sıkışıklığı ve trafikte oluşan uzun kuyrukların yıllık raporunu yayınladı.
Alman Otomobil Kulübü (ADAC) 2018 yılının trafik sıkışıklığı ve trafikte oluşan uzun kuyrukların yıllık raporunu yayınladı. Rapora göre, Almanya
'da karayollarında günde 2 bin olmak üzere yılda 745 bin trafik sıkışıklığı meydana geldiği. Ülke genelinde oluşan trafik sıkışıklığının dünyayı 38 kez dolaşacak uzunlukta olduğu ve 1,5 milyon kilometreye ulaştığı bildirildi.
Almanya'da karayolunu kullanan sürücülerin trafik yoğunluğundan oluşan uzun kuyruklarda yılda 459 bin saat geçirdiği belirtilen raporda, bir önceki yıla oranla trafikteki sıkışıklıkta yüzde 5'lik artış yaşandığı kaydedildi. Eyaletler bazında en kalabalık eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya
'da trafik sıkışıklığının yüzde 35 olduğu ifade edilirken, ikinci sırada yüzde 17 ile Bavyera
eyaleti ve üçüncü sırada ise yüzde 11 ile Baden-Württemberg
eyaleti yer aldı.
Federal Karayolları Araştırma Enstitüsü (BASt) trafik sıkışıklığındaki artışın nedenleri arasında, ülke genelindeki otoyollarda devam etmekte olan inşaatları ve artan araç sayısını gösterdi. BASt'a göre en fazla, salı ve perşembe günleri trafik yoğunluğu yaşanıyor. - FRANKFURT
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:03 Kaynak: İHA
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