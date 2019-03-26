Almanya 2021'i İstiyor

Alman Basketbol Federasyonu şampiyona maçlarının Köln ve Berlin'de oynatmayı planlıyor.

Alman Basketbol Federasyonu şampiyona maçlarının Köln ve Berlin'de oynatmayı planlıyor. Almanya grup maçlarına ve finale talip. FİBA'nın yaptığı açıklamaya göre Almanya ile birlikte yedi ülke evsahipliği için istekli. Şampiyonaya evsahipilği yapmak isteyen ülkeler şunlar: Estonya, Gürcistan, İtalya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Almanya. FİBA 2015 yılından beri şampiyonanın organizasyonunu dört ülkeye veriyor. 2021 Avrupa Şampiyonası da dört ülke tarafından düzenlenecek. FİBA Genel Sekreteri Kamil Novak, yapılan çok sayıda başvuru şampiyonanın cazibesini gösterdiğini belirterek "En ideal dört ülkeye şampiyonayı vereceğimizden eminim" dedi.



Alman Basketbol Federasyonu Başkanı Ingo Weiss, başvuruda bulunan ülkelerin güçlü olduğuna dikkat çekerken "Grup maçlarını yada final turunu almak istiyoruz. Evsahipliği yapmamız durumunda basketbol severler adına çok mutlu olacağım" dedi.

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