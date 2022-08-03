Almanya 2022'nin ilk yarısında ihracatını artırdı - Son Dakika
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Almanya 2022'nin ilk yarısında ihracatını artırdı

03.08.2022 12:56
Almanya 2022'nin ilk yarısında ihracatını artırdı

Almanya'nın dış ticaret hacmi 2022'nin ilk altı ayında ciddi artış gösterdi.

Almanya'nın dış ticaret hacmi 2022'nin ilk altı ayında ciddi artış gösterdi. İhracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13, ithalat ise yüzde 26,2 arttı.Almanya, Ukrayna savaşının ekonomik etkilerine rağmen bu yılın ilk ayında ihracatını artırdı. Alman Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, ihracat 2022'nin ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 754,2 milyar euroya yükseldi.

Aynı dönemde ithalat ise yükselen petrol ve gaz fiyatlarının etkisiyle 2021'in ilk altı ayına oranla yüzde 26,2'lik artışla 722,5 milyar dolara çıktı.

Almanya'nın ihracatı Mayıs'taki düşüşün ardından Haziran'da aylık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yapılan ticarette ciddi artış kaydedildi. Almanya, Haziran'da 134,3 milyar euroluk ihracat gerçekleştirdi. Bu meblağ, Haziran 2021'e kıyasla yüzde 18,4'lük bir artışı ortaya koydu. Haziran'da ithalat ise bir önceki yıla göre yüzde 27,9 artarak 127,9 milyar euroya yükseldi.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara rağmen Almanya'dan bu ülkeye yapılan ihracat Haziran'da bir önceki aya kıyasla yüzde 14,5 artarak 1,2 milyar euroya çıktı. Haziran'da Rusya'ya ihracat yıllık bazda ise yüzde 40,3 azaldı. Rusya'dan ithalat ise Haziran'da bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artarak 3,5 milyar euro oldu. Rusya, Almanya'ya ağırlıklı olarak ham madde ve enerji ihraç ediyor.

dpa/ CÖ,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

İhracat, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya 2022'nin ilk yarısında ihracatını artırdı - Son Dakika

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