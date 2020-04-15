Almanya 230 bin vatandaşını tahliye etti - Son Dakika

Almanya, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok ülkenin uçuşlarını askıya alması sonucu yabancı ülkelerde mahsur kalan 230 binden fazla vatandaşını geri getirdi.



Almanya Dışişleri Bakanlığı, korona salgınının yayılması ve beraberinde getirilen seyahat yasağı dolayısıyla ülke dışında kalan 230 binden fazla Alman vatandaşının Almanya'ya geri getirildiğini açıkladı. 63 ülkede bulunan vatandaşları için yapılan tahliye operasyonunun Almanya'nın en büyük tahliye operasyonu olduğu belirtilen açıklamada, halen farklı ülkelerde olup Almanya gelmeyen vatandaşlarının olduğu, Güney Afrika ve Yeni Zelanda'ya daha fazla dönüş uçuşu yapılması planlandığı Pakistan'daki Alman vatandaşlarının da ülkeye geri dönmeleri için Alman makamlarıyla bağlantıda olduklarını en kısa zamanda tahliyelerinin yapılacağı duyuruldu. - BERLİN