Almanya, 31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan çıkarmak istediklerinin hepsini tahliye edemeyecek - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan çıkarmak istedikleri kişilerin hepsini tahliye edemeyeceklerini söyledi.

Maas, Bild gazetesinin televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Afganistan'dan tahliye operasyonu 31 Ağustos'a kadar veya birkaç gün fazla sürse bile bu sürenin Almanya veya ABD'nin ülkeden çıkarmak istediği kişilerin tahliye edilmesi için yetmeyeceğini belirtti.

"Bu askeri tahliye operasyonunun kalan günlerinde herkesi Afganistan'dan çıkaramayacağız. Bunu dürüstçe söylemek gerekir." diyen Maas, bundan dolayı askeri tahliyelerden sonra da Afganistan'dan insanları tahliye etme imkanının bulunması gerektiğini, bunun için de Kabil Havalimanının sivil kullanımına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Maas, tahliye operasyon süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda gün içinde Washington'da karar alınmasının beklediğini aktardı.

"Ne kadar acı olursa olsun Taliban ile konuşmak zorundayız"

Müttefik ülkeler ve Taliban ile görüşmeler yapıldığını belirten Maas, "Ne kadar acı olursa olsun Taliban ile konuşmak zorundayız. Bunun alternatifi, insanları kendi hallerine bırakmak. Buna hazır değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Maas, Özbekistan, Tacikistan veya Pakistan gibi Afganistan'ın komşu ülkelerine karadan kaçan insanlar için de seçeneklerin bulunmasını talep etti.

Almanya'nın şimdiye kadar, 351'i Alman vatandaşı olmak üzere, yaklaşık 3 bin 800 kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiği bilgisini paylaşan Maas, nerede bulunduklarını bildikleri yaklaşık 100 Alman vatandaşı ve onların aileleriyle temasta olduklarını, bu insanları da güvenli şekilde havalimanına götürmeye çalıştıklarını kaydetti.