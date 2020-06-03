Almanya, 31 Avrupa ülkesine seyahat uyarılarını kaldırdı - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakın Heiko Maas, 31 Avrupa ülkesine seyahat uyarılarının 15 Haziran'da kaldırılması kararı alındığı açıkladı. Bakan Maas, uyarıların kaldırıldığı Avrupa ülkeleri dışındaki ülkeler için AB Komisyonu'nun bu hafta alacağı kararı beklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında seyahat uyarılarının kaldırıldığını açıkladı. Seyahat uyarılarının sonlandırılmasına ilişkin kararın alınmasının kolay olmadığını dile getiren Maas, kararın alınmasında ilgili ülkelerde korona virüs salgının büyük ölçüde kontrol altına alınmış olmasının etkili olduğunu söyledi. Almanya'nın ilk aşamada seyahat uyarısının kaldırıldığı ülkeler arasında 26 AB ülkesi ile İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lichtenstein bulunuyor. Seyahat uyarısının kaldırıldığı ülkelere Türkiye'yi dahil edilmedi.

"HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR"

Korona virüs salgınının sona ermediğini, turizmin yeniden başlatılmasının ikinci bir salgın dalgasına yol açmaması gerektiğine dikkati çeken Bakan Maas, "Salgını hep birlikte önlemeliyiz. Herkese görev düşüyor. Yeniden kazandığımız özgürlüklerimizin korunması, sorumluluk içerisinde hareket etmekle yükümlüdür. Seyahat uyarısı, seyahat yasağı değildir. Seyahat tavsiyeleri de, seyahat edilmesi için bir davetiye değildir" dedi.

(Mehmet Koca/İHA)